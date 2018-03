Jahrbuch 2017 Bayern-Statistik: Bauland in Oberbayern am teuersten

Die Zahlen dienen laut bayerischen Innenministerium nicht nur der Forschung, sondern sind auch Grundlage für politisches Handeln. Das aktuelle Statistische Jahrbuch für das vergangene Jahr spiegelt vor allem die Daten aus dem Jahr 2016 wieder.

Innenminister Herrmann verwies bei der Vorstellung des Jahrbuchs für 2017 auf die lange Tradition der amtlichen Datenerhebung. Das aktuelle Jahrbuch erscheint in ihrer 60igsten Auflage. Herrmann sprach von einer "rundherum erfreulichen Entwicklung".

Herausragende wirtschaftliche Rahmendaten

Der Minister ging vor allem auf die wirtschaftlichen Rahmendaten ein. So lag die Arbeitslosenquote mit 3,5 Prozent im Jahr 2016 und 3,2 Prozent im Jahr 2017 erneut deutlich unter dem Niveau anderer Bundesländer. Gleichzeitig stieg die Zahl der Erwerbstätigen auf einen erneuten Rekordwert. 2017 waren danach 7,4 Millionen Bayern erwerbstätig, das sind 1,7 Prozent mehr als 2015.

Bayern braucht den Welthandel

Die amtlichen Zahlen zeigen, dass Bayern stark vom Welthandel abhängig ist. Insgesamt wurden 2017 Waren im Wert von 192,1 Milliarden Euro exportiert. Größter und wichtigster Partner waren die USA mit einem Export im Wert von 21,5 Milliarden. Handelswaren und Dienstleistungen im Wert von 13,9 Milliarden wurden nach China, Österreich und Großbritannien geliefert. Herrmann betonte in dem Zusammenhang die Bedeutung des freien Handels, weswegen man im Umgang mit den USA oder dem Brexit besonders sensibel vorgehen müsse.

Immer noch mehr Todesfälle als Geburten - aber die Differenz wird kleiner

Beim Verhältnis zwischen Todesfällen und Geburten schließt sich die Schere langsam zugunsten der Geburten. Zwar gab es immer noch mehr Todesfälle als Geburten, aber der Unterschied betrug 2016 nur noch 3.863 Personen. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2001. "Mehr Kinder bedeuten mehr Bedarf an Betreuung, auch hier sind wir extrem erfolgreich", sagte Herrmann und betonte: Aus 500.000 Betreuungsplätzen im Jahr 2010 seien in den letzten sieben Jahren 609.280 geworden.

Der Innenminister deutete an, dass der Freistaat weiter wachsen wird. Im Jahr 2018 könnte die Bayerische Bevölkerung die 13-Millionen-Marke überschreiten.

Immer mehr Single-Haushalte

Bei den Single-Haushalten gibt es einen deutlichen Zuwachs, der 1970 einsetzte und ungebrochen anhält. In den letzten 46 Jahren hat sich die Zahl der Einpersonenhaushalte verdreifacht. 2016 gab es so 2,622 Millionen Single-Haushalte. Knapp 20 Prozent der Singles waren jünger als 30 Jahre. 39 Prozent waren älter als 60.

Bauland in Oberbayern am teuersten

Die amtlichen Zahlen belegen, was viele vermuten. Bauen und damit auch Wohnen ist in Oberbayern am teuersten. 2016 wurden 25.244 unbebaute Grundstücke verkauft. In Oberbayern mussten Bauherren dabei für einen Quadratmeter durchschnittlich 444 Euro ausgeben. Damit liegt der größte Regierungsbezirk weit vor den übrigen Bezirken. Am niedrigsten waren die Baulandpreise in Unterfranken mit durchschnittlich 61 Euro, in der Oberpfalz mit durchschnittlich 71 Euro und in Niederbayern mit durchschnittlich 80 Euro.

Kommunen sollen mehr Bauland ausweisen...

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt zeigt die Kehrseite des wirtschaftlichen Booms. Bei der Beurteilung des Wohnungsangebotes sprach Herrmann von einem Problem von Angebot und Nachfrage, er räumte aber ein, dass es für Menschen mit mittlerem Einkommen immer schwieriger werde, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen.

...und höher bauen

Herrmann appellierte darum an die Kommunen, Bauland zur Verfügung zu stellen und auch höher zu bauen als bisher. Man könnte auch bei Discountermärken überlegen, über den Verkaufsräumen noch Wohngeschosse draufzusatteln. "Wir brauchen mehr frei finanzierten Wohnraum", sagte Herrmann. Er betonte aber auch die Notwendigkeit von Seiten des Freistaats, günstige Wohnungen für Staatsbedienstete zu schaffen.

Wohnungsbau brummt

Herrmann erwartet in diesem Jahr eine weiter Dynamik bei der Genehmigung und beim Bau von Wohnungen. "Insofern gehen wir davon aus, dass die Zahl der Fertigstellungen in diesem Jahr deutlich ansteigt."

Positive Entwicklung bei Zulassung von Elektrofahrzeugen

Von 700.000 PKW, die 2017 neu zugelassen wurden, waren 3,7 Prozent mit einem Elektro, Gas oder Hybridantrieb abgestattet. Dabei favorisierten die Käufer Elektrofahrzeuge. Die Zulassungen bei den E Mobilen stiegen 2017 um 111,5 Prozent.

Deutschlands Biertrinker trinken bayerisches Bier

2016 gab es in Bayern exakt 264 Braustätten. Damit liegt Bayern mit weitem Vorsprung an der Spitze in Deutschland. Herrmann führte das auf den Ruf und die Qualität des bayerischen Biers zurück und sagte: "Das heißt, 44 Prozent aller deutschen Braustätten haben ihren Sitz in Bayern."