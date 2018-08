Statistik zu Alleinerziehenden Antonia - eine von 1,5 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland

Antonia ist 35 Jahre alt und seit fast eineinhalb Jahren alleinerziehend. Für ihren sechsjährigen Sohn Leopold und die dreijährige Philippa sorgt sie seitdem selbst. Der Vater zahlt nicht, das Jugendamt übernimmt den Unterhaltsvorschuss. Antonia hat zwei Jobs, sie arbeitet über 40 Stunden in der Woche. Um alles müsse sie sich alleine kümmern, sagt sie. Das Finanzielle, das Organisatorische und der normale Alltagswahnsinn mit Kindern lasteten einzig und allein auf ihren Schultern.

In Bayern leben weniger Alleinziehende als in Berlin

Die Zahl der Alleinerziehenden ist in den vergangenen 20 Jahren um 200.000 gestiegen. 1,5 Millionen Frauen oder Männer erziehen ihre Kinder alleine. Im Osten Deutschlands (24,9 Prozent) gibt es mehr als im Westen (17,5 Prozent), in Großstädten mehr als auf dem Land. Bayern hat mit 16,2 Prozent - gemessen an allen Familien - einen sehr niedrigen Anteil an Alleinerziehenden. In Berlin ist der Prozentsatz annähernd doppelt so hoch (27,6 Prozent).

Bei Alleinerziehenden zählt oft jeder Cent

Sie müsse sich immerhin nicht oft Geld leihen, sagt Antonia. Mit dem Unterhaltsvorschuss und ihrem Gehalt komme sie im Monat auf "Plus-Minus-Null", außerplanmäßige Kosten seien aber "eine absolute Katastrophe". Diese Erfahrung teilen viele Alleinerziehende: Fast zwei Drittel (62,7 Prozent) sagen, eine unvorhersehbare Ausgabe von 1.000 Euro könnten sie nicht bezahlen. Auch nur eine Woche Urlaub im Jahr können sich 40 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland nicht leisten.

Arbeit und Kinderbetreuung sind die großen Probleme

Antonia arbeitet mit über 40 Stunden in der Woche sehr viel. Denn fast jede dritte alleinerziehende Mutter (27 Prozent) arbeitet nicht. Über 70 Prozent der alleinerziehenden Mütter sind erwerbstätig, wobei davon 58 Prozent in Teilzeit arbeiten. Von den Müttern, die nicht arbeiten, sagt fast die Hälfte (44,6 Prozent), sie wollen auch nicht arbeiten.

In Bayern ist die Kinderbetreuung zu teuer

Antonia kann nur deswegen so viel arbeiten, weil sie eine Betreuung für ihre Kinder hat. Allerdings zahle sie genauso viel wie Eltern, die sich gemeinsam um die Kinder kümmern. Die 35-Jährige lebt im Landkreis Freising und beklagt, dass anderswo in Deutschland Kitas sogar beitragsfrei oder zumindest nach Einkommen gestaffelt seien. In Berlin beispielsweise müssen Eltern lediglich das Mittagessen bezahlen. Sie berichtet von Freundinnen, die Jobs absagen mussten, weil sie keine Betreuung für ihre Kinder hatten.

Alleinerziehende Väter arbeiten weitaus mehr

Der Anteil alleinerziehender Väter liegt seit 20 Jahren relativ stabil zwischen 10 und 13 Prozent. Der wesentliche Unterschied zu den Frauen besteht darin, dass die Männer weitaus häufiger und mehr arbeiten. Selbst mit Kindern unter 10 Jahren arbeiten vier von fünf Männern in Vollzeit (82,9 Prozent). Bei den Frauen liegt der Anteil in dieser Altersgruppe bei 35 Prozent. Mit Kindern ab 15 Jahren weist die Statistik überhaupt keine alleinziehenden Väter in Teilzeit aus, bei den Müttern arbeitet dagegen fast die Hälfte in Teilzeit (48,6 Prozent). Warum das so ist, da kann auch das Statistische Bundesamt nur mutmaßen: Womöglich sorge ein altes Rollenbild dafür, dass alleinerziehende Väter mehr Unterstützung von außen bekämen.