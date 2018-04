S-Bahn-Stammstrecke München Die letzten Hürden zum Baustart der Münchner Stammstrecke sind genommen

Exakt vor einem Jahr ist der Baubeginn für den 2. Stammstreckentunnel der Münchner S-Bahn gefeiert worden. Inzwischen wird vor allem das Baufeld vorbereitet - an den Stationen Marienhof und Hauptbahnhof und vor dem westlichen Tunnelportal in Laim.

Vor knapp einer Woche ist die Widerspruchsfrist abgelaufen und die Vergleiche mit den letzten Klägern gegen die 2. Stammstrecke sind rechtskräftig. Damit kann die Bahn auch im letzten Abschnitt am Orleansplatz beim Münchner Ostbahnhof beginnen, die Baustelle vorzubereiten - mehrere Monate später als geplant. Am Münchner Marienplatz, am Hauptbahnhof und in München Laim ist die Bahn bereits weiter.

Baustelleneinrichtung geht weiter

Vor dem Westportal des 2. Stammstreckentunnels muss ein Zufahrtstunnel für die Baustelle zwischen den Gleisbette gegraben werden. Dafür werden die Schienen auf Brücken verlegt, denn der Bahnverkehr muss weiterlaufen. In diesem Jahr geht es mit der Bauvorbereitung weiter: Am Marienhof kommen die Wände für den Tiefbahnhof. Unter einem Deckel wird der dann 40 Meter nach unten gebaut. Im Jahr 2026 sollen dann neue S-Bahn und Regionalexpress-S-Bahnen durch den 2. Tunnel fahren können.

Diese müssen für verschiedene Bahnsteighöhen und Signalsysteme völlig neu entwickelt werden, die Bayerische Eisenbahngesellschaft arbeitet derzeit an der Ausschreibung.