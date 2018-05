Verwaltungsgericht hat entschieden München muss Kultur- und Bürgerhäuser für Wahlkampfveranstaltungen an AfD vermieten

Die Stadt München muss Räume in ihren Kultur- und Bürgerhäusern auch an die AfD für Wahlkampfveranstaltungen vermieten. Das hat das Verwaltungsgericht München entschieden.

Zuvor hatten die AfD-Kreisverbände München Nord und Ost erfolglos eine solche Zulassung bei der Landeshauptstadt beantragt. Die Stadt verweigerte die Vermietung und führte – so auch die Argumentation vor Gericht – zwei Gründe an: Zum einen gebe es eine Entscheidung des Ältestenrats des Stadtrats, wonach die Einrichtungen nur an Parteien und Gruppierungen vergeben werden, die im Stadtrat vertreten sind. Zum anderen würde eine Nutzung zu Wahlkampfzwecken der jeweiligen Widmung bzw. dem Nutzungszweck dieser Bürgerhäuser widersprechen. Die Einrichtungen sollen laut Stadt primär der Kulturarbeit in dem jeweiligen Stadtviertel dienen.

Verwaltungsgericht: Chancengleichheit für Parteien hat Vorrang

Das Verwaltungsgericht hat nun argumentiert, dass diese Entscheidung des Ältestenrats nicht rechtlich bindend ist. Der Ältestenrat sei laut Geschäftsordnung des Stadtrats nämlich weder ein beschließender noch ein beratender Ausschuss. Weiter erklärt das Verwaltungsgericht, dass eine solche Vergabepraxis ohnehin einen Verstoß gegen den Grundsatz der Chancengleichheit von Parteien darstellt. Außerdem seien Räumlichkeiten in der Vergangenheit anderen politischen Parteien für Wahlkampfveranstaltungen überlassen worden. Die Stadt könne daher der AfD die Anmietung nicht generell untersagen. Bis zum 13. Juli dürfen die AfD-Kreisverbände nun Räume in solchen Einrichtungen benutzen - drei Monate vor der Landtagswahl dürfen dann generell keine parteipolitischen Treffen mehr in Bürger- und Kulturhäusern stattfinden. Gegen den Beschluss kann die Stadt München innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen. Sie prüft gerade weitere rechtliche Schritte.