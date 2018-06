Katholischer Deutscher Frauenbund Stabswechsel beim größten Frauenverband Bayerns

Dieses Bindeglied zu sein ist unsere Stärke, hier arbeiten wir Tag für Tag an einer Verbesserung des Zusammenlebens aller in Bayern.

Der KDFB ist als Lobbyverband für Frauen in den ganz unterschiedlichen Lebensfragen in der Gesellschaft angekommen und vielgefragter Gesprächspartner.

Welche Herausforderungen bleiben?

Offen ist weiter die Stärkung der Frauen in den Parlamenten, in der Kirche und in der Bezahlung frauenspezifischer Berufe. Da erleben wir gerade einen beängstigenden Rückschritt.

Obwohl Mädchen die besseren Abschlüsse haben, werden die Führungsetagen nur schwer von ihnen besetzt. Und wenn sie tatsächlich in Führungspositionen sind, ist der Lohnunterschied zu Kollegen derselben Ebene noch größer als in den einfachen Berufen – da ist systemisch noch viel zu tun!

Offen bleibt auch die Wertigkeit der Frau in der Kirche. In allem Engagement ist es doch unbefriedigende, sich kirchenrechtlich in keiner Weise einer Weihe würdig zu wissen. In einer Zeit, die längst erkannt hat, dass Glaube kein Geschlecht hat. Dafür aber bunte und vielfältige Gnadengaben in allen Getauften.