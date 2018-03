Extremistisches Tatmotiv wird geprüft Sprengstofffund in Schweinfurt: Ermittlungen unter Hochdruck

Nach dem Fund von Chemikalien und Sprengstoff in einer Schweinfurter Obdachlosen-Unterkunft wird nach wie vor in alle Richtungen ermittelt. Ein extremistisches Tatmotiv kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Es sei aber auch möglich, dass der 35-jährige Tatverdächtige andere Straftaten begehen wollte, so das BKA.

Von: Lena Deutsch