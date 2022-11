Zyklusbasiertes Training: Es kommt auf die richtigen Tage an

Für wen ist zyklusbasiertes Training geeignet?

Für alle Sportlerinnen, die nicht mit der Pille oder einer Hormonspirale verhüten.

Tipp: Frauen sollen ihren Zyklus aufschreiben (Tagebuch) oder mit einer App tracken und sich Notizen über Periodenschmerzen, Wohlbefinden, Fitness und Eisprung notieren.

Warum macht zyklusbasiertes Training Sinn?

Von der Menarche (erste Mal Periode) bis zur Menopause (das letzte Mal Periode) erleben Frauen durchschnittlich 500-mal ihre Menstruation. Strippenzieher des Zyklus sind die Hormone Östrogen und Progesteron. Bei jeder Menstruation bereiten sie eine mögliche Schwangerschaft vor. Das hat körperliche wie seelische Auswirkungen. Die Schwankungen des jeweiligen Hormonspiegels wirken sich auch auf die Leistungsfähigkeit und Befindlichkeit der Frauen auf. Je nachdem, in welcher Phase sie sich befinden, können und sollten sie intensiver trainieren, in anderen eher ihre Fitness stabilisieren. Die Folge: Sportlerinnen, die ihren Zyklus kennen und darauf beim Sport Rücksicht nehmen, empfinden weniger Stress und können gezielter trainieren.

Wie sehen die Zyklusphasen aus?

1. Der Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der Periode: Viele Frauen fühlen sich schlapp, aufgedunsen und haben Schmerzen – je nachdem, wie sie sich fühlen, kann leichte Bewegung guttun.

2. Follikelphase: Der Östrogenspiegel steigt. Jetzt ist die Phase, in der Sportlerinnen intensiv trainieren können, Ausdauer und Kraft aufbauen können.

3. Kurz vor dem Eisprung ist der Östrogenspiegel am höchsten: Nun sind die Sportlerinnen besonders leistungsfähig: Jetzt machen Auspowern und High- Intensity-Training Spaß. Doch Vorsicht: Bänder und Muskeln sind leider besonders verletzungsanfällig.

4. In der Lutheralphase ist das Östrogen im Keller und das Progesteron der Strippenzieher: Die Körpertemperatur steigt um 0,5 Grad, viele Frauen fühlen sich schlapp und ermüden schnell. Das bedeutet: Intensität und Umfang des Trainings reduzieren und moderat Sport treiben.

Darf man bei der Periode Sport machen?

Frauen empfinden ihre Menstruation und auch die Tage davor unterschiedlich: Manche leiden unter Krämpfen, Schmerzen und Unwohlsein, andere merken nichts. Und: Natürlich dürfen und sollten Frauen bei ihrer Periode Sport machen. Wichtig ist, dass sie auf sich und ihren Körper hören und sich entsprechend bewegen. Für die einen mag das eine entspannte Joggingrunde sein, für die andere ein Tanz-Work-out oder Meditation.

Warum ist das Thema erst jetzt aktuell?

In der Trainingswissenschaft wurde bis vor Kurzem vor allem von Männern über Männer geforscht. Ähnlich wie in der Pharmazie Medikamente von Ärzten vor allem für Männer entwickelt wurden, ohne die weiblichen Besonderheiten zu berücksichtigen. Außerdem wurde und wird in der Öffentlichkeit nicht offen über Menstruation und ihre Auswirkungen gesprochen. Doch das ändert sich gerade. Immerhin haben 50 Prozent der Menschheit ihre Periode.