Zwölf fränkische Städte freuen sich auf Special Olympics-Gäste

Den zwölf fränkischen Städten und Landkreisen, die im Vorfeld der Special Olympics World Games Sportlerinnen und Sportler beherbergen, sind nun die jeweiligen Nationen zugelost worden, die bei ihnen zu Gast sein werden. Die Weltspiele für Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung finden im Juni 2023 in Berlin – und damit erstmals in Deutschland – statt.

In Mittelfranken: Österreich, Venezuela, Laos, Serbien und St. Maarten

Nürnberg darf sich im Vorfeld der Spiele auf sportliche Gäste aus Österreich freuen, Fürth begrüßt Athletinnen und Athleten aus Venezuela. Die Gäste sollen im Vorfeld der Special Olympics einen Eindruck von Deutschland und den hiesigen Gepflogenheiten bekommen, so das Fürther Bürgermeister- und Presseamt. "Sport ist inklusiv und interkulturell", sagte Fürths Sportbürgermeister Markus Braun (SPD). In Ansbach werden die Sportlerinnen und Sportler aus Laos untergebracht, in Erlangen aus Serbien. Neuendettelsau freut sich auf Aktive aus der Karibik von St. Maarten.

In Oberfranken: Rumänien, Togo, Bahrain und Kap Verden

Und auch in Oberfranken ist man gespannt auf seine Gäste. Bamberg bekommt Besuch aus Bahrain und Bayreuth aus Rumänien. Gemeinsam werden Stadt und Landkreis Coburg Aktive aus Togo begrüßen und Hof von den Kap Verden.

Paraguay zu Gast in Unterfranken

Ebenfalls gemeinsam haben sich in Unterfranken der Landkreis Aschaffenburg und die Stadt Alzenau beworben. Sie dürfen sich auf Sportlerinnen und Sportler aus Paraguay freuen.

Den Gästen soll die Möglichkeit gegeben werden, sich im Vorfeld mit der deutschen Kultur vertraut zu machen, so die Veranstalter der Special Olympics World Games. Bundesweit beteiligen sich 216 Städte und Landkreise an dem Angebot.

Größtes inklusives Sportfest der Welt

Die Special Olympics ist die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung und vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Bei der Veranstaltung treten 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 24 Sportarten gegeneinander an. Ziel der Organisatoren der Special Olympics in Berlin vom 17. bis 25. Juni 2023 ist es, ein internationales und buntes Fest des Sports zu organisieren. Das soll zu mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung beitragen.