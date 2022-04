Zwischen Trübsal und Rekordjagd: FC Bayern vor zehntem Titel

Die Bayern könnten nach dem Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag Abend (18.30 Uhr, Radio-Livereportage) der erste europäische Topverein sein, dem das Kunststück von zehn nationalen Meisterschaften in Folge gelingt. Der deutsche Rekordsieger würde damit Juventus Turin überflügeln. Die Italiener hatten die Serie A von 2012 bis 2020 bisher ebenso neunmal hintereinander gewonnen wie die Münchner die Bundesliga von 2013 bis 2021.

Gesamteuropäischer Rekord noch lange nicht erreicht

Allerdings hat auch dieser vermeintliche Rekord einen Wermutstropfen. In Deutschland gab es zumindest in der ehemaligen DDR schon einmal diese Bestmarke. Der BFC Dynamo holte von 1979 bis 1988 schon einmal zehn Titel in Folge. Und wenn man auch die etwas schwächeren Ligen mit betrachtet, reicht die Bayern-Marke noch lange nicht zum Europarekord. Den haben Skonto Riga aus Lettland und die Lincoln Red Imps aus Gibraltar mit 14 Siegen in Folge inne.

Mindestziel für den FC Bayern München, Premiere für Nagelsmann

Für den FC Bayern wäre die nächste Deutsche Meisterschaft nach dem kläglichen Aus im DFB-Pokal und im Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal die Erfüllung des Minimalzieles für diese Saison. Für den Trainer Julian Nagelsmann geht es um eine Premiere.

Dementsprechend kündigte er "Vollgas" an für die Partie gegen den BVB: während der 90 Minuten auf dem Platz - und im Erfolgsfall auch danach, wenn die riesigen Weißbier-Gläser für die Meisterfeier bereitstehen. Er sei "offen für alles, auch für eine Bierdusche", sagte Nagelsmann und ergänzte mit einem Lächeln:

"Ich habe mal gelesen, dass eine Bierkur für die Haare ganz gut sein sollte". Julian Nagelsmann, Trainer FC Bayern

BVB-Ziel: Meisterfeier vertagen

Die Borussia möchte in München aber allzu gerne als Partycrasher auftreten. Das, sagte Trainer Marco Rose, "ist die Aufgabe, das ist das Ziel".

Selbst ein Dreier in München zu Gunsten Dortmunds dürfte die insgesamt 32. Deutsche Meisterschaft für die Bayern aber kaum mehr verhindern. Dann wären es immer noch sechs Punkte Differenz. Dass der Rekordmeister die in den letzten drei Partien verspielt, ist höchst unwahrscheinlich.

Für Nagelsmann geht es um viel

Der Bayerntrainer wird auf jeden Fall erpicht sein, dass nichts mehr schiefgeht. Ihm ist vor dem Anpfiff zum ersten Matchball klar, dass es für ihn um Kopf und Kragen geht: Wenn er die "Salatschüssel" nicht holen würde, meinte Nagelsmann, "wäre ich hier nicht mehr Trainer".