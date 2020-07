Zwischen "happy" und betrübt - Reaktionen zum Pokalfinale

Hradeckys kurioser Torwartfehler

Nur einer war wohl der unglücklichste Mensch in Berlin an diesem Abend: Leverkusens Torwart Lukas Hradecky. Beim 0:3 ließ er einen eigentlich haltbaren Schuss von Robert Lewandowski durch die eigenen Beine ins Netz passieren, die Vorentscheidung vermutlich. "Mein Fehler hat alles kaputt gemacht", analysierte Hradecky auch am ARD-Mikrofon.

Dabei hatte nicht einmal Schütze Lewandowski damit gerechnet, Erfolg zu haben. "Bei meinem ersten Tor habe ich gemerkt, dass der Torhüter ein bisschen vorne steht", erklärte er das 3:0: "Da habe ich gedacht, dass ich es einfach versuche. Das war eine kleine Überraschung, aber man muss es immer probieren."

Einen Vorwurf von Trainer Peter Bosz bekam Hradecky nicht. "Der Lukas hat für uns sehr oft unmögliche Bälle gehalten, auch heute in der ersten Halbzeit. Das ist scheiße, das passiert. Aber wenn wir alle Gegentore analysieren, können und dürfen wir auch andere Spieler mit reinnehmen. Beim Torhüter sieht es immer schlecht aus, weil keiner mehr hinter ihm steht. Aber es macht keinen Sinn, das jetzt zu analysieren", sagte Leverkusens Coach nach der Partie.