Zweitligist Fürth beurlaubt Trainer Marc Schneider

"Wir haben in den letzten Wochen viel versucht, auch Marc hat alles versucht, aber am Ende müssen wir festhalten, dass wir uns zwar punktetechnisch leicht verbessert haben, aber nicht so, wie wir uns alle das vorstellen“, wird Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi zitiert.

Schneider, der erst zu Saisonbeginn als Nachfolger von Stefan Leitl das Traineramt übernommen hatte, hat sich bereits am Samstagvormittag vor dem Auslaufen von der Mannschaft verabschiedet. Bis auf Weiteres werden die Co-Trainer Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann das Training beim Kleeblatt leiten.

Nur ein Sieg in 13 Pflichtspielen

Der Bundesligaabsteiger hatte am Freitagabend nur 2:2 gegen den FC Hansa Rostock gespielt und hat bisher nur eins von zwölf Saisonspielen gewinnen können. Dazu kam die Niederlage im DFB-Pokal bei Fünftligist Stuttgarter Kickers. Stand Samstagmittag belegt das Kleeblatt zwar den 15. Tabellenplatz, also keinen Abstiegsplatz. Die drei Teams hinter der SpVgg können mit Siegen an diesem Spieltag aber wieder an Fürth vorbeiziehen.