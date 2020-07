Zweitliga-Relegation: Nürnberg gewinnt 2:0 gegen Ingolstadt

Nürnberg kaum wiederzuerkennen im Vergleich zu den letzten Zweitligaspielen. Interimscoach Michael Wiesinger krempelte das Team auf fünf Positionen um. Mikael Ishak, Adam Zrelak, Konstantinos Mavropanos, Fabian Nürnberger und Enrico Valentini standen in der Startelf.

Und die so umgebauten Nürnberg legten so furios los, dass dem FC Ingolstadt kaum Luft zum Durchschnaufen blieb. Zrelak verzog mit einem Fernschuss knapp (3.), Ishak nagelte einen Kopfball an die Latte (4.), Tim Handwerker (10.) scheiterte an FCI-Torwart Marco Knaller - nach gerade einmal zehn Minuten wäre die Club-Führung schon verdient gewesen.