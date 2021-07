Zweites Spiel, zweiter Sieg: Perfekter Regensburger Saisonstart

Regensburg erspielte sich nach einer ausgeglichenen Anfangsphase eine hochverdiente 1:0-Halbzeitführung. Carlo Boukhalfa hatte sie in der 34. Minute erzielt. Janik Bachmann hatte das Leder auf Höhe des linken Sechzehnmeterraumecks verloren. Der Jahn spielte schnell weiter auf den Torschützen, der aus zentralen 17 Metern mit links abschließen konnte und die Kugel dabei durch die Beine von Sandhausens Innenverteidiger Alexandr Zhrov unten rechts ins Eck beförderte. Die Gäste waren angesichts der Regensburger Überlegenheit bis zur Halbzeitpause nahezu ausschließlich in der Defensive gefordert.

Regensburg drückt, Kennedy macht das 2:0, Diakhité das 3:0

In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild nicht. Andreas Albers zog aus zehn Metern ab (46.) und zwang Sandhausens Torhüter Patrick Drewes zu einer starken Parade. Auch Erik Wekesser (60.) und David Otto (64.) scheiterten am ausgezeichneten SV-Schlussmann. Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen Sandhausen auch einmal den Ball eroberte, setzte Regensburg sofort nach. Scott Kennedy machte dann (70.) mit dem 2:0 den Deckel drauf. Sandhausen musste die Partie nach einer gelbroten Karte für Oumar Diakhité in Unterzahl zu Ende spielen. Der gerade eingewechselte Joël Zwarts machte (81.) auch noch das 3:0. Die rund 5.000 Zuschauer konnten einen überzeugenden SSV-Heimerfolg feiern.

Lupenreiner Saisonauftakt für Jahn Regensburg

Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel - und ohne jegliche Gegentore - ist Jahn Regensburg der Saisonstart optimal gelungen. Die nach zwei Spielen noch nicht sehr aussagekräftige Tabelle zeigt die Oberpfälzer auf Platz zwei.

Am ersten Spieltag hatten die Oberpfälzer in Darmstadt 98 mit 2:0 gewonnen. Nach dem Auftakt im DFB-Pokal bei TUS RW Koblenz (8.8.2021, 15.30 Uhr) folgt für den Jahn ein Auswärtsspiel (14.8.2021, 13.30 Uhr) bei Holstein Kiel.