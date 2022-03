Zweites Paralympics-Silber für Forster, Rieder wird Fünfte

Einen Tag nach ihrem zweiten Rang in der Abfahrt landete die Monoskifahrerin auch im Super-G hinter der Japanerin Momoka Muraoka, diesmal fehlte allerdings nur eine Winzigkeit von elf Hundertsteln zum Sieg. Weitere Medaillen gab es an diesem zweiten Paralympics-Tag für das deutsche Team nicht. Der Oberbayerin Rieder fehlte aber nur ein Wimpernschlag zum Podest.

Forster: "Ärgere mich ein bisschen, es war so knapp"

Bis zur letzten Zwischenzeit war Forster beim Super-G noch leicht in Führung gelegen, doch im flacheren Schlussabschnitt zog die Japanerin noch vorbei. "Ich ärgere mich ein bisschen, es war so knapp. Ich hätte noch viel besser fahren können. Ich habe einiges liegen lassen, da ärgere ich mich über mich selber", sagte die 26-Jährige danach. Dann brach jedoch schnell die Freude durch: "Aber hey, es ist nochmal eine Medaille, das ist doch auch cool."

Rieder fährt nur 1,8 Sekunden an Bronze vorbei

Jeweils Platz fünf erreichten in der stehenden Klasse Anna-Maria Rieder (RSV Murnau) und bei den Sehbehinderten Noemi Ristau (Großostheim) mit Guide Paula Brenzel. Rieder fehlten sogar nur 1,8 Sekunden auf den Bronzeplatz. In Peking nimmt die 22-Jährige aus Oberammergau bereits an ihren zweiten Paralympischen Spielen teil.

Rieder ließ dabei sogar ihre starke Konkurrentin Andrea Rothfuss (Freudenstadt), die in Pyeongchang fünf Medaillen holte, hinter sich. Mit über acht Sekunden Rückstand landete sie auf Platz neun. Leander Kress (Friedberg) fuhr nach seinem Sturz am Vortag auf Rang 27.

Forster mit weiteren Medaillenchancen in Peking

Für Forster ist es die siebte Medaille bei Winterspielen, erstmals landete sie bei den Paralympics im Super-G auf dem Podest. Der Vierfach-Weltmeisterin hat noch drei weitere Chancen auf Edelmetall. In die wetterbedingt um einen Tag vorgezogene Super-Kombination geht sie am Montag als Topfavoritin. In dieser Disziplin triumphierte sie sowohl vor vier Jahren in Pyeongchang als auch im Januar bei der WM in Lillehammer.