Zweiter WM-Titel für Johaug - Deutsche Langläuferinnen stark

Die Norwegerin Johaug siegte über 10 Kilometer in der klassischen Technik, nachdem sie bereits am Samstag den Skiathlon für sich entschieden hatte. In 27:02,1 Minuten ließ Johaug der Konkurrenz keine Chance und verwies die schwedische Junioren-Weltmeisterin Frida Karlsson mit 12,2 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Dritte wurde Ingvild Flugstad Östberg aus Norwegen, die 35,6 Sekunden Rückstand hatte.

Deutsches Teamergebnis gut

Beste Läuferin des deutschen Quartetts war wie erwartet Katharina Hennig, die als Elfte die Top-10-Ränge knapp verpasste. Laura Gimmler wurde 13., Pia Fink 15. und Sandra Ringwald 27. "Die Mädels haben hier eine tolle Performance hingelegt. Hut ab, Chapeau, Gratulation", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder auch mit Blick auf die Staffel am Donnerstag. "Für mich ist Elfte wie Top 10. Wir sind echt ein tolles Team und geben uns gegenseitig Mut", sagte die 22 Jahre alte Hennig. Neben Deutschland waren nur Norwegen und Russland mit drei Läuferinnen in den Top 15 vertreten.