Zweiter Platz für die "Rodel-Tobis" Wendl/Arlt in Oberhof

Der Rodel-Weltcup der Doppelsitzer ist spannend, wie lange nicht: Beim Weltcup in Oberhof rückten die Topteams noch näher zusammen.

Eggert/Benecken nicht auf dem Podest

Die Bayern Tobias Wendl/Tobias Arlt, Dritte im Gesamtweltcup, rutschten durch Platz zwei in der Weltcupgesamtwertung bis auf zwölf Punkte an ihre Dauerrivalen Toni Eggert/Sascha Benecken, die auf ihrer Heimbahn sogar das Podest verpassten, heran.

Bahnrekord im ersten Durchgang

Im ersten Durchgang stellten Wendl/Arlt sogar einen neuen Bahnrekord auf. Am Ende triumphierten dennoch die Weltcupspitzenreiter Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich. Platz drei in Oberhof ging an das lettische Duo Andris Sics/Juris Sics.

Drei Duos kämpfen um Gesamtweltcup

In der Gesamtweltcupwertung bauten Steu/Koller dadurch ihren Vorsprung leicht aus, beide deutsche Duos haben aber noch Chancen auf die Kristallkugel. der Spitze, knapp vor den beiden deutschen Topteams. Der Rückstand von Wendl/Arlt auf die Österreicher bei noch drei ausstehenden Weltcuprennen: 108 Punkte.