Zweite Liga in Österreich: Neuer Trainerjob für Bierofka

Bierofka folgt bei den Tirolern auf den bisherigen Trainer Thomas Gumser. "Daniel hat bei 1860 München mehrfach bewiesen, dass er mit Druck umgehen und Ergebnisse erzielen kann. Er hat in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen und aus jungen und erfahrenen Spielern ein Team geformt", sagte Wacker-Sportvorstand Alfred Hörtnagl über den 41-Jährigen. Der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga und der spätere Aufstieg von der Regionalliga Bayern in die 3. Liga seien "ausgezeichnete Referenzen".