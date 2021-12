Zweite Champions-League-Auslosung: Bayern trifft auf Salzburg

Gut eineinhalb Stunden lang hatte sich der FC Bayern auf Atletico Madrid als Gegner im Achtelfinale der Champions League einstellen dürfen - stattdessen trifft er nun auf den österreichischen Serienmeister RB Salzburg. Im Hinspiel müssen die Bayern auswärts am 15./16.02.2022 oder am 22./23.02.2022 in der Red Bull Arena antreten, das Rückspiel findet zu Hause am 08./09.03. oder am 15./16.03. statt.

Das ergab die wiederholte Auslosung am Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon. Grund für das Durcheinander: Bei der ersten Auslosung hatte es laut UEFA "technische Probleme mit der Software eines externen Dienstleisters" gegeben, die Ziehung musste aufgrund der Panne wiederholt werden.

Livecenter BR24 Sport: Das Achtelfinale im Überblick

Losglück: Salzburg statt Atletico

Statt Madrid geht es für den Rekordmeister nun also nach Salzburg. Ein leichteres Los als das gegen Atletico, wo die Münchner auf den französischen Nationalspieler Antoine Griezmann oder die spanischen Top-Spieler Marcos Llorente und Koke getroffen wären.

Die Favoritenrolle gegen Salzburg liegt nun eindeutig bei den Münchnern. Das sieht auch Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn so: "Salzburg hat in der Vorrunde gezeigt, was sie können und sich zurecht erstmals für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Dort herrscht große Euphorie, es ist eine junge, hochtalentierte Mannschaft. Natürlich sind wir in diesen beiden Begegnungen Favorit. Wir freuen uns auf diese Duelle.“

Salzburg schwärmt von Bayern

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund schwärmt schon jetzt von der Begegnung: "Es gibt fast nichts Größeres für Salzburg als gegen den FC Bayern zu spielen. Sie gehören zu den drei besten Mannschaften der Welt, wenn es nicht die Beste ist. Das werden richtige Fußball-Spektakel. Wir werden sicher nicht vor Ehrfurcht erstarren."

Die letzten Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Salzburg waren in der Champions-League-Gruppenphase der vergangenen Saison. Beide Spiele dominierten die Bayern und gingen jeweils als Sieger vom Feld.

Wiedersehen mit Karim Adeyemi

Im Achtelfinale kommt es außerdem zum Wiedersehen mit dem Münchner Karim Adeyemi. Der deutsche Nationalspieler spielte in der Jugend für die Bayern und die SpVgg Unterhaching. Seit 2018 steht der 19-Jährige in Salzburg unter Vertrag, seit 2020 läuft er für die erste Mannschaft auf.

Neue Regel

Erstmals wird in der K.o.-Phase der Champions League in dieser Saison ohne die Auswärtstorregel gespielt. Bei Punkt- und Torgleichheit kommt nicht mehr die Mannschaft in die nächste Runde, die die meisten Auswärtstore geschossen hat. Der Gewinner wird stattdessen in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen ermittelt.

Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick

RB Salzburg - Bayern München

Sporting Lissabon - Manchester City

Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam

FC Chelsea - OSC Lille

Atletico Madrid - Manchester United

FC Villarreal - Juventus Turin

Inter Mailand - FC Liverpool

Paris St. Germain - Real Madrid