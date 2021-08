Zwei Weißenburger Jungs träumen von der Profi-Fußball-Karriere

Die Stimmung im Bergwaldgarten in Weißenburg erinnert an Rudelgucken bei einem großen Fußballturnier. Das mag am einheitlichen Dresscode liegen: Die vorderen Reihen sind allesamt im roten Fußballtrikot mit der Aufschrift "DJK Stopfenheim" erschienen. Rund 200 Besucher sind an diesem Abend in den Bergwaldgarten gekommen. Dem Moderator des Abends, Achim "Sechzig" Bogdahn, ist der Fanblock nicht entgangen. "Wo sind die Fans der DJK Stopfenheim?", fragt er und bekommt ein Grölen zurück. Zeit für den BR-Moderator, die Stars des Abends auf die Bühne zu holen: "Fotios Katidis und Niko Reislöhner von der DJK Stopfenheim", kündigt Bogdahn an. Die beiden stehen von der Biergarnitur in der ersten Reihe auf, winken in die Runde und schlendern die Stufen hoch zur Bühne, als hätten sie nie etwas anderes getan.

In der Schule: "Vier gewinnt"

Dort auf der Bühne wartet schon Ronald Reng. Neun Jahre lang hat der Sportjournalist und Autor Fotios und Niko begleitet. Er kennt ihre Geschichte. Achim Bogdahn hakt nochmal nach. "Der schulische Werdegang spiegelt das wider, dass man nicht so viel Zeit hat", formuliert der 24-jährige Niko vorsichtig und lacht, als der Moderator nach seiner Jugend zwischen Training und Schule fragt. Was genau das bedeutet? "Vier gewinnt", antwortet Niko knapp.

Nikos Ziel von der Profi-Karriere scheint zum Greifen nah

Niko Reislöhner hat seit seiner Kindheit für den Traum von der Bundesliga gekämpft: In seiner Jugend wird er von Greuther Fürth entdeckt. Das Ziel scheint zum Greifen nah: Niko spielt in der U17 und U19 Bundesliga Süd/Südwest. Zum ersten Mal erlebt er die großen Stadien vom Spielfeld aus. "Gänsehaut, das kann man nicht beschreiben", antwortet Niko auf die Frage, wie sich das anfühlt. Seinen Alltag zu dieser Zeit erlebt er als weniger aufregend: Schule bis nachmittags um drei, dann direkt in den Zug zum Training, bis er spätabends wieder nachhause kommt. "Da bleibt viel auf der Strecke", sagt Niko.

Das Ende der Jugendkarriere: die Regionalliga

Druck von außen habe er sich nicht machen lassen, dafür setzte er sich schon selbst genug unter Druck: Jahr für Jahr bangt Niko, ob er auch in der nächsten Saison wieder spielen darf. Bis 2016. Da wechselt er wechselt zum FC Ingolstadt 04. Dort spielt er in der zweiten Mannschaft, wartet vergeblich auf die Aussicht auf ein besseres Angebot. Schließlich will ihn Regionalligist Wacker Burghausen: "Ich wollte halt unbedingt in die dritte Fußball-Liga, und dann wieder die Enttäuschung, dass es ein Regionalligist ist", erzählt Niko. Er gibt den Traum auf und beendet 2018 mit nur 21 Jahren seine Profi-Karriere.

Am Ende entscheidet der Zufall über Profi-Fußball-Karriere

Immer in Reichweite für Niko und Fotios ist zu dieser Zeit Ronald Reng, der sich mittlerweile den Titel "Ehrentourist in Weißenburg" verdient hat, wie er selbst findet. Zumindest war er in den letzten Jahren unzählige Male in der Stadt. "Weil mir die drei so ans Herz gewachsen sind, hatte ich dann oft das Gefühl, ich muss doch was für die tun", sagt Ronald Reng. Er verbrachte viel Zeit am Spielfeldrand, glaubte an die drei Auserwählten, schließlich hatte er sich für die Jungs entschieden, weil sie ihm besonders talentiert erschienen. Seine Erkenntnis über den Nachwuchsfußball: "Der Zufall und die Subjektivität spielen eine extrem große Rolle. Das heißt, welcher Trainer sieht was in dir, welcher Verein findet was für dich", sagt Ronald Reng.

Fotios Katidis: Mit 16 allein beim TSV 1860 München

Das hat auch Fotios Katidis zu spüren bekommen. Seine Karriere-Anfänge machte er beim 1. FC Nürnberg. Mit nur 16 Jahren zieht er dann nach München. Das Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München hatte ihn aufgenommen. "Zu Nürnberg-Zeiten lief alles. Dann gab es Phasen, in denen es wieder ein bisschen schlechter lief", resümiert Fotios. Er erinnert sich daran, wie es sich anfühlt, vom neuen Trainer nicht aufgestellt zu werden: "Im jungen Alter machst du dir extrem viele Gedanken. Was denkt der Trainer, was denken die anderen in der Mannschaft. Darauf sollte mehr geachtet werden, wie sich die Spieler fühlen."

Fußballer Marius Wolf: Heute bei Borussia Dortmund

Ronald Reng ist durch die Erfahrungen der Jungs klar geworden: Zwar wird ein talentierter Fußballer heute nicht mehr übersehen, die Chance auf eine Profi-Karriere ist dennoch gering. Er hat es überschlagen: 10.000 Jungen spielen in ganz Deutschland gerade in Nachwuchsleistungszentren. Davon werden vielleicht 500 Profis. In die erste Bundesliga schaffen es dann nur noch ein paar.

Und doch landete der Autor einen Treffer bei seiner Auswahl: Neben Fotios und Niko aus Weißenburg hat Ronald Reng auch Marius Wolf aus Coburg neun Jahre lang begleitet. Zum Gespräch im Bergwaldgarten konnte er sich keine Zeit nehmen, dafür sitzen seine Eltern im Publikum. Der 26-Jährige spielt heute bei Borussia Dortmund. Angefangen hat er beim 1. FC Nürnberg, worauf das Nachwuchsleistungszentrum in München folgte – genau wie bei Fotios also. In Marius aber hatte wohl ein Trainer oder ein Verein etwas gesehen.

Zeit für einen neuen "großen Traum"

Und die anderen beiden Nachwuchstalente? "Das war zwar eine schwere Entscheidung, aber Stand jetzt habe ich alles richtig gemacht", sagt Niko über das Ende seiner Karriere. Ganz mit dem Fußball abgeschlossen, hat er damit aber natürlich nicht: Er spielt heute wieder bei seinem Heimatverein, der DJK Stopfenheim. "Man kämpft zusammen, man trinkt danach ein Bier zusammen, im Endeffekt ist es genau das, was mir wieder die Lust am Fußball gegeben hat, nachdem ich sie eigentlich verloren hab", sagt Niko.

Er hat sich neue Ziele gesetzt, arbeitet als Fliesenleger und will nächstes Jahr seine Meisterprüfung anpacken. Fotios sagt, er pausiere mit dem Fußball. Er hat eine Ausbildung bei einer Versicherung in München gemacht und will sich jetzt als Versicherungsvertreter etablieren. Der zerplatzte große Traum von der Fußball-Karriere? Die beiden haben neue Träume, abseits des Fußballs.