Zwei Traumtore beim Remis zwischen Verl und 1860 München

Nach der Halbzeit kommt der SC Verl besser ins Spiel

In der zweiten Halbzeit sahen die 750 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften versuchten viel, doch vor dem Tor klappte zunächst nur wenig. Es brauchte schließlich einen Kunstschuss, der das erste Tor der zweiten Halbzeit brachte.

35-Meter-Hammer zum Ausgleich

Nach einer Verler Ecke klärte Lex den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Eigentlich eine gute Aktion, wenn da nicht Nico Ochojski gewesen wäre, der einfach aus 35 Metern abzog. Ein satter Schuss, der erst hoch stieg, um sich dann fies zu senken. Marco Hiller streckte sich, doch sein Arm war nicht lang genug, um den Ball zu erwischen, der Momente später im linken Kreuzeck einschlug (66.).

Kurz zuvor hatte Marcel Bär per Kopf die bis dahin beste 1860-Chance in der zweiten Spielhälfte vergeben (65.).

Mölders kommt in der Schlussphase

Mit dem Ausgleich wurde das Spiel hitziger. Harte Zweikämpfe und gute Chancen auf beiden Seiten. In der 78. Minute brachte Köllner dann Mölders, der nur Sekunden nach seiner Einwechslung per Kopf zu seiner ersten guten Chance kam, doch den Ball weit am Tor des SC Verl vorbei setzte. Es sollte die einzige auffällige Aktion des Stürmers bleiben.

In der 84. Minute versuchte Köllner dann noch einmal alles, um doch die drei Punkte zu holen. Ein Dreier-Wechsel sollte für die Entscheidung sorgen, doch weder Verl noch die Münchner kamen noch einmal zwingend vor das gegnerische Tor.

1860 wartet nun seit fünf Spielen auf einen Sieg und tritt im Mittelfeld der Tabelle auf der Stelle. Die Aufstiegsränge drohen in weite Ferne zu rücken.