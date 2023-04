Zwei Titel weg: FC Bayern bleibt nur noch die Meisterschaft

Manchester City steht nach dem 1:1 in München im Halbfinale der Champions League, der FC Bayern verpasste das "Wunder von München" deutlich trotz aller Versuche. Ausgeschieden im DFB-Pokal, ausgeschieden in der Königsklasse. Fazit: Der deutsche Rekordmeister hat seine Saisonziele schon jetzt deutlich verfehlt: Kein Triple, kein Double - und das, obwohl die Führungsriege genau dieses Szenario mit dem vielfach diskutierten Trainerwechsel vermeiden wollte. Zu guter Letzt bleibt also nur noch der Meistertitel.