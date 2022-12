Zwei Neuzugänge - 1. FC Nürnberg reagiert auf Verletztenmisere

Der 1. FC Nürnberg startet mit jeder Menge neuer Gesichter in die Vorbereitung für die Rückrunde. Am Wochenende schlug der Zweitligist auf dem Transfermarkt gleich doppelt zu. Als Ersatz für Mathenia, der sich vor der Winterpause eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte, wechselt Torhüter Peter Vindahl an den Valznerweiher. Der 24-jährige Däne kommt vom AZ Alkmaar aus der niederländischen Eredivisie zum Club. Bei Alkmaar, wohin Vindahl 2021 gewechselt war, kam er in seinem ersten Jahr auf 32 Einsätze, verlor in der aktuellen Saison aber seinen Stammplatz und war zuletzt nur noch die Nummer zwei im Kasten.

"Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Christian Mathenia ist eine Lücke bei unseren Torhütern entstanden, die wir jetzt geschlossen haben. Ich bin sehr froh, dass wir in der kurzen Zeit eine so gute Lösung gefunden haben", sagte Sportvorstand Dieter Hecking zur Verpflichtung des 1,95 Meter großen Schlussmannes.

Flügelspieler Goller: "Er weiß, worauf es ankommt"

Aber auch in der Offensive justierten die Club-Verantwortlichen noch einmal nach: Von Bundesligist SV Werder Bremen wurde Benjamin Goller verpflichtet. Gollers Vertrag bei Werder wäre am 30. Juni 2023 ausgelaufen. In der aktuellen Saison ist der Außenbahnspieler zu keinem Einsatz für den Aufsteiger in der Bundesliga gekommen. Zuvor war Goller an Darmstadt 98 und den Karlsruher SC ausgeliehen gewesen.

"Benjamin Goller kann auf dem Flügel eingesetzt werden und passt mit seiner Geschwindigkeit und intensiven Spielweise gut zu uns. Neben seinen Erfahrungen in der Bundesliga hat er in Darmstadt und Karlsruhe bereits in der 2. Bundesliga gespielt und weiß daher, worauf es bei uns ankommt", sagte Sportdirektor Olaf Rebbe. Zur Vertragslaufzeit machten die Nürnberger wie gewohnt keine Angaben.

Reaktion auf Verletztenmisere

Der 1. FC Nürnberg wird in der aktuellen Saison von einer schon fast unheimlichen Verletzungsserie getroffen. Zusätzlich zu Mathenias Ausfall haben sich die Außenbahnspieler Erik Wekesser und Tim Handwerker das Kreuzband gerissen. Zudem laborieren Innenverteidiger James Lawrence (Innenbandriss im Knie) und Mittelfeldspieler Taylan Dunman (Syndesmosebandriss) an längerwierigen Verletzungen aus. Beide fallen noch länger aus. Zuvor hatte der Club bereits Mittelfeldspieler Florian Flick von Bundesligist FC Schalke 04 ausgeliehen.