Zwei Münchnerinnen hoffen auf das perfekte 800-Meter-Rennen

Für die Seriensiegerin bei Deutschen Meisterschaften (2016-2020) ist international noch deutlich Luft nach oben. Bei ihren ersten Olympischen Spielen in Rio de Janeiro verpasste Hering über die 800 Meter den Einzug ins Halbfinale. Bei den Weltmeisterschaften in London kam sie in ihrer Lieblingsdisziplin in die Vorschlussrunde. In Tokio will sie möglichst noch weiterkommen. "Das Halbfinale sollte drin sein. Und natürlich lebt auch der Traum vom olympischen Finale", sagte Hering im Vorfeld der Spiele.

In Heusden unter der Zwei-Minuten-Marke

Ihre Formkurve zeigt auf jeden Fall schon mal steil nach oben. Im belgischen Heusden knackte sie Anfang Juli zum ersten Mal in dieser Olympia-Saison die magische Marke von zwei Minuten (1:59,95 Minuten) über die 800 Meter.

Positive Überraschung ist drin bei "perfektem Rennen"

Besonders in Acht nehmen will sie sich vor der Konkurrenz aus Großbritannien und den USA, die durchweg starke Leistungen erzielt hat. Trotzdem glaubt sie an ihre Chance: "Das Gute an den 800 Metern ist aber, dass so viele Komponenten dazugehören: Ausdauer, Schnelligkeit, Willensstärke. Da kann es schon mal sein, dass eine von uns positiv überrascht, wenn sie das perfekte Rennen erwischt."

Herings Teamkollegin Trost 2021 noch schneller

Im Blick behalten sollte Hering auch ihre Teamkollegin und Trainingspartnerin Katharina Trost. Die 26-Jährige hält im nationalen Vergleich in dieser Saison mit 1:58,68 Minuten über die 800 Meter sogar die Bestzeit. Auch deshalb wird bei Hering "dieses extreme Kribbeln wieder da sein", wenn sie ins Stadion kommt und auf die Laufbahn geht.