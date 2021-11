Zwei Heimspiele für die Straubing Tigers am Wochenende

Die Straubing Tigers in der DEL (Deutsche Eishockey Liga) spielen an diesem Wochenende zweimal zu Hause.

Freitag: Iserlohn Roosters

Am Abend (05.11. / 19.30 Uhr) erwarten die Niederbayern zum zweiten Mal in dieser Saison die Iserlohn Roosters. Das erste Spiel gegen die Sauerländer haben die Tigers 6:2 gewonnen.

Sonntag: Kölner Haie

Am Sonntag (7.11. / 14 Uhr) kommen dann zum ersten Mal in dieser Saison die Kölner Haie ins Stadion am Pulverturm. Auch gegen die Kölner hatten die Straubinger ihr erstes Spiel gewonnen (5:2).

3G-Regel für Zuschauer

Für Zuschauer gilt heute die sogenannte 3G-Regel. Das heißt, Zutritt haben nur geimpfte, genesene oder getestete Personen mit entsprechendem Nachweis.

Tigers müssen sich steigern

Die Tigers sind nach dem ersten Viertel der Saison weiter hinter ihren eigenen Erwartungen. Derzeit stehen die Niederbayern mit 20 Punkten aus 17 Spielen auf dem 11. Tabellenplatz. Trainer Tom Pokel bleibt aber optimistisch. In der Pressekonferenz vor diesem Heimspielwochenende sagte er, die Entwicklung der Mannschaft sei gut, die Ergebnisse werden kommen: "Ich stehe hinter der Mannschaft und bin stolz auf die Jungs. Wir sollen und werden einfach so weitermachen." Zuletzt holten die Tigers sieben Zähler aus fünf Spielen. Die vergangenen beiden Partien gegen Nürnberg und in Berlin aber haben sie jeweils knapp verloren.