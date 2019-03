16.03.2019, 11:01 Uhr

Sportliches Fürth: Zwei Charity-Läufe an einem Wochenende

Am vierten März-Wochenende werden in Fürth ordentlich Kilometer zurückgelegt: Am Samstag, 23. März, findet der Frauenlauf Franken statt und einen Tag später ein Marathon anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags.