Zwei Bayern fliegen bei der Gleitschirm-WM in Mazedonien

Bis zum 18. August veranstaltet der Internationale Verband Fédération Aéronautique Internationale (FAI) seine 16. Titelkämpfe. Gekürt werden Weltmeister bei den Damen und Herren. 150 Piloten aus 48 Nationen sind am Start.

Der Deutsche Gleitschirm- und Drachenflugverband (DHV) ist mit fünf Pilotinnen und Piloten vertreten, darunter Ewa Korneluk-Guzy aus München und WM-Debütant Ferdinand Vogel aus Kempten. Bei den Herren traut Bundestrainer Harry Buntz vor allem Vogel und Ulrich Prinz eine Medaille zu. Beide hätten in der laufenden Saison Topleistungen gezeigt. "Wenn sie die auch in Mazedonien abrufen, sind Medaillen sicherlich in Reichweite", so der Garmisch-Partenkirchner Buntz. Ebenfalls in Mazedonien am Start ist Torsten Siegel, der WM-Dritte von 2015.

Vogel steht derzeit auf Platz vier der Einzelweltrangliste, Prinz auf Platz sechs. Siegel ist Zwölfter, der vierte deutsche Pilot Philipp Haag startet als Weltranglisten-26. in die WM. Die einzige deutsche Starterin bei den Damen, Ewa Korneluk-Guzy, wird derzeit auf Platz 32 der Weltrangliste geführt.

Erstmals auf Platz eins der Nationen-Weltrangliste

Das deutsche Team kommt mit gehörig Selbstvertrauen nach Mazedonien. Erstmals in der Geschichte des FAI-World-Rankings übernahm Deutschland Anfang 2019 kurzzeitig die Spitze und verdrängte das erfolgsverwöhnte französische Team. "Für mich als Teamchef war das ein besonderer Moment. Wir haben über die letzten Jahre viele Erfolge gefeiert, konnten im World-Ranking aber nie an dem französischen Team vorbeiziehen. Dass es im Jahr vor der WM dann aber doch noch reichte, motiviert uns umso mehr", sagt Bundestrainer Buntz. Derzeit steht Deutschland auf Platz drei der Nationenwertung hinter Frankreich und Slowenien.