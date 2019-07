Zwei bayerische Medaillen-Hoffnungen bei der Beachvolleyball-WM

Ittlinger verlor mit Chantal Laboureur aus Friedrichshafen zwar das letzte Gruppenspiel gegen Italien. Nach zuvor zwei Siegen hatte sich das Team aber bereits für die Runde der letzten 32 qualifiziert. "So kann es weitergehen", kommentierten die beiden ihr Abschneiden in der Vorrunde.

Von der Halle auf den Sandplatz gewechselt

Dabei ist es für die 25-Jährige Münchnerin die erste Teilnahme an einer "großen" WM. Ihre sportliche Karriere begann sie eigentlich mit Hallen-Volleyball, zunächst beim SC Gröbenzell. In der Saison 2009/10 wurde Ittlinger dann die jüngste Spielerin in der Volleyball-Bundesliga und spielte für die U17-Nationalmannschaft. Dann tauschte sie die Halle gegen den Sandplatz ein.

Mehrmals belegte sie bei den Deutschen Meisterschaften der Juniorinnen Platz drei. Im Jahr 2018 erreichte sie als Vizemeisterin im A-Team ihre beste nationale Platzierung. Bei den Europameisterschaften konnte sie sich in den Top Ten etablieren. Weltmeisterschaften kannte sie bisher nur aus dem Juniorenbereich. In der U19 erreichte sie im Jahr 2012 mit Rang vier ihr bestes Ergebnis.

Bei der aktuellen WM könnte sie es im späteren Turnierverlauf auf die Titelverteidigerin aus dem eigenen Lager treffen: Olympiasiegerin und 2017-Weltmeisterin Laura Ludwig will in ihrer Wahlheimat mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch erneut Gold holen, als Gruppensiegerin hat sie bisher ihre Pflichtaufgaben erfüllt.

WM-Premiere für Wickler

Wie für seine Kollegin Ittlinger ist der Auftritt bei der WM in Hamburg auch für den Starnberger Clemens Wickler Neuland. "Es ist das erste Mal, dass alle Augen auf uns gerichtet sind", sagte er am Rothenbaum. Der 24-jährige Starnberger spielt dort gemeinsam mit Julius Thole aus Hamburg in Deutschlands bestem Herrenteam. Sie gewannen auch ihr zweites Gruppenspiel gegen die Iraner Arash Vakili/Bahman Salemi mit 2:0 (21:18, 22:20). Dadurch waren sie in der Gruppe L vorzeitig nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze zu verdrängen, die die direkte Qualifikation für das Sechzehntelfinale, das am Mittwoch beginnt, bedeuten.