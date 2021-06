Zwei Augsburger noch bei der EM dabei, alle Bayern-Profis raus

Der 22-Jährige Vargas gehörte zu den nervenstarken Elfmeterschützen der Schweiz, die Weltmeister Frankreich mit 5:4 im Elfmeterschießen aus dem Turnier warfen. Am Freitag (2.7.21, 18.00 Uhr) geht es für sein Team im Viertelfinale gegen Spanien.

Nachnominierter Koubek mit Tschechien im Viertelfinale

Auch Tomás Koubek ist noch im Turnier. Der Ersatztorwart des FCA wurde vom tschechischen Verband nach dem Ausfall von Jiri Pavlenka nachnominiert und reiste kurzfristig zur Europameisterschaft an. Der 28-Jährige unterstützte seine Mitspieler von der Bank aus im Achtelfinale, als sie durch ein 2:0 gegen die Niederlande weiterkamen. Im Viertelfinale trifft Tschechien am Samstag (3.7.21, 18.00 Uhr) in Baku auf Dänemark.

Drei Augsburger nicht mehr dabei

Michael Gregoritsch musste sich mit Österreich hingegen von der EM verabschieden. Gegen Italien unterlag die ÖFB-Elf im Achtelfinale nach starkem Kampf 1:2. Der Finne Fredrik Jensen und der Slowake Laszlo Benes hatten es nicht in die K.o-Runde geschafft.

DFB-Spieler des FC Bayern ausgeschieden

Das Oktett des FC Bayern München in der DFB-Elf bestehend aus Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sané und Niklas Süle verabschiedete sich nach dem 0:2 im Achtelfinale gegen England.