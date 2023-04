Zverev kritisiert Trainerwechsel beim FC Bayern München

Der Trainerwechsel und die derzeitige Situation beim FC Bayern München beschäftigt die Sportwelt nach wie vor. Auch Tennisstar Alexander Zverev hat sich dazu nun geäußert.

Wie der Tennis-Olympiasieger am Rande des Münchner Sandplatzturniers bemerkte, kann er den Rauswurf von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern München nicht ganz verstehen - weder den Zeitpunkt, noch den Grund. "Auch wenn Tuchel einer der besten Trainer auf der Welt ist: Sofort Nagelsmann zu feuern, obwohl man in drei Wettbewerben noch dabei ist, weiß ich jetzt nicht", so der aktuell beste deutsche Tennisprofi zu "RTL". Er selbst hätte mehr Geduld gehabt.

Der Fußball-Bundesligist hatte sich, für viele überraschend, Ende März von Nagelsmann getrennt und Thomas Tuchel verpflichtet. Zum damaligen Zeitpunkt wäre das Münchner Triple noch möglich gewesen. Mittlerweile ist die Mannschaft im DFB-Pokal ausgeschieden. In der Champions League droht heute das Aus gegen Manchester City im Viertelfinale.

FC Bayern zuletzt "ein bisschen hektisch"

Der gebürtige Hamburger Zverev, der seinen dritten Titel auf der Iphitos-Anlage gewinnen will, hat Vieles beim deutschen Fußball-Rekordmeister zuletzt als ein "bisschen hektisch" empfunden. Dennoch traut Zverev seinem Lieblingsverein das Wunder gegen ManCity zu. "Eine Mannschaft wie den FC Bayern kann man nie aus dem Bild wegschneiden", sagte Zverev. Die Münchner hatten das Hinspiel 0:3 verloren.