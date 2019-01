Zverev erstmals im Achtelfinale der Australian Open

Alexander Zverev hat zum ersten Mal das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Der Weltranglistenvierte aus Hamburg gewann sein Drittrunden-Match in Melbourne gegen den Australier Alex Bolt nach 1:52 Stunden 6:3, 6:3, 6:2. In der Runde der besten 16 trifft Zverev am Montag auf Milos Raonic (Kanada/Nr. 16). Gegen den Weltranglisten-155. Bolt, der mit einer Wildcard ins Feld der Australian Open gekommen war und dort überraschend Jack Sock (USA) und Gilles Simon (Frankreich/Nr. 29) schlug, gab sich Zverev kaum eine Blöße. Anders als beim hart erkämpften Fünfsatzsieg in der zweiten Runde gegen den Franzosen Jeremy Chardy ließ er Bolt nach der 2:0-Satzführung nicht mehr zurück ins Spiel kommen.