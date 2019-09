Zverev erstmals bei den US Open im Achtelfinale

Alexander Zverev ist erstmals in seiner Tenniskarriere ins Achtelfinale der US Open eingezogen. Nach seinen beiden Fünfsatz-Krimis zum Auftakt besiegte der 22-Jährige Aljaz Bedene mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:3) und blieb im vierten Duell mit dem Slowenen ungeschlagen. Im Achtelfinale bekommt es Zverev mit dem Argentinier Diego Schwartzman (Nr. 20) zu tun.

Auch Köpfer und Görges im Achtelfinale

Neben dem Weltranglisten-Sechsten aus Hamburg stehen in den Einzelkonkurrenzen aus deutscher Sicht auch Dominik Köpfer (Furtwangen) und Julia Görges (Bad Oldesloe) in der Runde der besten 16. Im Vorjahr war Zverev in der dritten Runde an Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gescheitert, auch gegen Bedene erwischte er einen mühsamen Start. Im Gegensatz zu vielen enttäuschend verlaufenen Spielen im Vorfeld des Turniers in New York konnte sich Zverev diesmal vor allem auf seinen Aufschlag verlassen, nach 3:36 Stunden nutzte er seinen zweiten Matchball.

Für Andrea Petkovic ist der letzte Tennis-Grand-Slam des Jahres dagegen zu Ende. Die 31 Jahre alte Darmstädterin verlor gegen die Belgierin Elise Mertens mit 3:6, 3:6. Mertens verwandelte nach 72 Minuten ihren ersten Matchball.