Zverev erreicht Viertelfinale in seinem "Wohnzimmer"

Alexander Zverev richtet sich in seinem "Wohnzimmer" am Rothenbaum ein. In seiner Heimatstadt Hamburg hat er das Viertelfinale erreicht. Auch von der Tennis-Legende Boris Becker war begeistert. Mit Coach Ivan Lendl läuft es dagegen nicht so gut.