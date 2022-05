Zverev erreicht Viertelfinale bei French Open

Zverev, der 2021 ins Halbfinale von Paris vorstieß, hatte gegen Zapata Miralles große Probleme und leistete sich viele einfache Fehler. Das Turnier verläuft für ihn noch ziemlich wechselhaft: Nachdem er in der zweiten Runde einen Matchball hatte abwehren müssen, war ihm danach gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima ein souveränerer Auftritt gelungen, an den er gegen die Nummer 131 der Welt aber nicht anschließen konnte.

Djokovic in Hochform

Weiter in Topform präsentiert sich dagegen Novak Djokovic. Der Weltranglisten-Erste aus Serbien gewann sein Achtelfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:1, 6:3, 6:3 und zeigte dabei eine überzeugende Leistung. Der 35-Jährige, der die Australian Open zu Beginn des Jahres nach viel hin und her wegen seiner fehlenden Coronavirus-Impfung verpasst hatte, spielte hochkonzentriert und erlaubte sich keine Schwächephase. "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Aber es ist noch nicht vorbei", sagte Djokovic, der in Paris seinen 21. Grand-Slam-Titel anstrebt. Damit würde er mit Nadal gleichziehen. Ausgerechnet gegen den geht es in der nächsten Runde. Nadal hatte sich im Achtelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 durchgesetzt.

Trevisan schlägt Kerber-Bezwingerin

Zuvor hatte Martina Trevisan als erste Spielerin das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige gewann gegen Alexandra Sasnowitsch (Belarus) mit 7:6 (12:10), 7:5. Letztere hatte in der Runde zuvor Angelique Kerber ausgeschaltet. Im Viertelfinale bekommt es Trevisan nun mit der Kanadierin Leylah Fernandez zu tun. Die US-Open-Finalistin des vergangenen Jahres gewann gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova mit 6:3, 4:6, 6:3. Auch die 18-jährige Coco Gauff (USA) löste ihr Ticket fürs Viertelfinale mit einem 6:4, 6:0 gegen die Belgierin Elise Mertens.