Zuschauerrückkehr: Der Widerstand gegen die Politik wächst

Die HBL hat über Monate ein Hygienekonzept entwickelt. "Deshalb wollen wir eine Chance bekommen, es mit einer nennenswerten Anzahl von Zuschauern beweisen zu können", fordert Bohmann. Doch wie im Fußball deutet vieles daraufhin, dass die Vereine wohl individuell aktiv werden müssen. Bundesligist DHfK Leipzig kündigte bereits an, dass ein Saisonstart am 1. Oktober mit Zuschauern realisiert werden soll.

Zuschauer in Leipzig - leere Hallen in Erlangen und Coburg?

"Wir sind deckungsgleich mit RB Leipzig unterwegs. Wir gehen davon aus, dass wir zum ersten Saisonspiel am 1. Oktober vor einer nennenswerten Anzahl von Zuschauern spielen werden", sagte Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther. Die bayerischen Bundesligisten HC Erlangen und HSC 2000 Coburg haben angesichts der aktuellen Coronalage in Bayern dagegen keine Chance, Zuschauer bei ihren ersten Heimspielen in die Halle zu lassen.

Coburg und Erlangen hoffen noch auf grünes Licht

Aufgegeben haben die Verantwortlichen allerdings noch nicht. In Coburg hat der HSC 2000 ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, am Donnerstag fand eine Hallenbegehung mit dem Gesundheitsamt statt. Das erste Heimspiel ist am 6. Oktober gegen Leipzig angesetzt.

"Unser Konzept liefert viele Antworten, wie es möglich ist, eine gewisse Anzahl an Zuschauern in die Halle zu bekommen, ohne gesundheitliche Risiken einzugehen", sagte Geschäftsführer Jan Gorr: "Wir wollen einen weiteren Schritt in Richtung gewohntem Alltag gehen, und wenn die Indikatoren passen, glauben wir, dass wir mit unserem Konzept einen sehr guten Weg gefunden haben."

Auch der HC Erlangen hat ein Hygienekonzept, Geschäftsführer René Selke hofft, dass die Politik in Bayern doch noch einlenkt und die momentan bis zum 18. September befristete Zuschauerbeschränkung fällt. "Sollte sie unverändert verlängert werden, wäre das natürlich ein schwerer Schlag für alle bayerischen Sportvereine. Wir sind und bleiben im engen Dialog mit allen Behörden und Entscheidungsträgern und hoffen dabei auf ein klares Zeichen aus der Politik, damit wir endlich verlässliche Rahmenbedingen erhalten", so Selke.