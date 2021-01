Zuschauer-Aus für Nordische Ski-WM in Oberstdorf

Statt echter Zuschauer wird es bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf wie schon bei der Vierschanzentournee nur Fans aus Pappe in den Stadien geben. Die Weltmeisterschaft findet ohne Publikum statt. Das sei das Ergebnis intensiver Gespräche, teilte der Veranstalter, die Nordische Ski-WM GmbH, mit. Involviert waren nach Angaben des WM-Veranstalters das bayerische Innenministerium und der Internationale sowie der Deutsche Skiverband.

Corona macht Ski-WM vor Fans unmöglich

Bis zuletzt hatten die Organisatoren der Ski-WM trotz Corona darauf gehofft, zumindest einer gewissen Anzahl an Fans den Zutritt in die Stadien ermöglichen zu können. "Allerdings haben sich bereits seit einiger Zeit die Zeichen aus der Politik verdichtet, dass uns am Ende wohl keine andere Wahl bleiben würde", erklärte Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes und Aufsichtsratsvorsitzender der Nordischen Ski WM GmbH. Jetzt gelte es, den Blick nach vorne zu richten und das Beste aus der Situation zu machen, so Steinle weiter.

Fans bekommen Tickets für Nordische Ski-WM erstattet

Den Fans werden bereits erworbene Tickets komplett zurückerstattet. Ihnen bleibt jetzt nur, auf die Fernsehübertragungen auszuweichen. Moritz Beckers-Schwarz, Geschäftsführer der Nordischen Ski WM GmbH, verweist auf eine umfangreich geplante Berichterstattung. Er ist überzeugt, dass sich Wintersport-Freunde damit auf spannende und attraktive Wettkämpfe einstellen können. Geschäftsführer Florian Stern erklärte, nach Monaten der Unsicherheit habe man jetzt zumindest Klarheit und könne sich darauf konzentrieren, eine gute und vor allem auch sichere Veranstaltung für Athleten, Trainer und Betreuer durchzuführen.

Umsatzeinbußen für Oberstdorf und die Region

Für Oberstdorf sowie die gesamte Region hat der Zuschauer-Ausschluss bei der Nordischen Ski-WM weitreichende wirtschaftliche Folgen. Keine Zuschauer an den Wettkampfstätten bedeutet auch für Hotels, Gastronomie und Einzelhandel erhebliche Einbußen bei den erwarteten Umsätzen.