Zurück ins Team: Olympiasieger Wellinger setzt sich kleine Ziele

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat die Erwartungen an ihn vor dem anstehenden Winter mit dem Highlight Winterspiele in Peking 2022 gedämpft. In einem Kicker-Interview sagte der 26-Jährige zu seinem Olympiasieg von 2018: "Es war der größte Erfolg, den ich bislang feiern durfte. Das hat mich geprägt als Mensch, als Sportler. Gleichzeitig ist es ein Ergebnis, an dem ich künftig gemessen werde. Natürlich würde ich den Titel gerne verteidigen, aber es ist jetzt nicht explizit mein Ziel."

Wellinger (SC Ruhpolding) hat sich im Sommer 2019 das Kreuzband gerissen und nach der Rückkehr im Winter 2020/21 sportlich Anlaufprobleme gehabt. "Mein Ziel ist erst einmal, in die Mannschaft zu kommen, mir über die Wettkämpfe Stabilität zu erarbeiten und dabei Weltcuppunkte zu sammeln", sagte Wellinger.

Wellinger sieht sich auf der Schanze auf einem guten Weg

Er musste seinen Stil umstellen, sich in der vergangenen Saison auch an neue Anzüge und Keile gewöhnen. Trotzdem steht fest: "Wir haben eine extrem geile Saison vor uns, ich bin auf der Schanze auf einem guten Weg. Ich wusste auch letztes Jahr, als es nicht so gelaufen ist, warum mir Skispringen so viel Spaß macht."

Er ist einer von acht Kader-Kandidaten für sechs Plätze im deutschen Weltcup-Team. Die Weltmeister Markus Eisenbichler und Karl Geiger gelten als gesetzt. "Das nächste Ziel ist dann, nach Peking zu fahren. Was das Ziel für Olympia ist, darüber können wir uns Anfang Februar unterhalten", erklärte Wellinger.