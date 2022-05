Zurück im Profifußball: Stadt ehrt Mannschaft der SpVgg Bayreuth

Rost zeigte sich vor allem erleichtert, dass seine Mannschaft die Meisterfeier am vergangenen Wochenende und den anschließenden Kurz-Trip nach Mallorca heil überstanden habe. "Aber wenn du jetzt nicht feiern darfst, wann dann?", so Trainer Rost.

Nach Bayern-Spiel: Überfall auf Spieler der SpVgg Bayreuth

Vor etwa einem Monat waren drei Spieler der SpVgg Bayreuth nachts in der Bayreuther Innenstadt zusammengeschlagen worden. Wenige Stunden zuvor hatte sich die SpVgg in einem Heimspiel gegen ihren ärgsten Verfolger, den FC Bayern München II, mit 4:0 durchgesetzt und für eine Vorentscheidung in der Meisterschaft gesorgt. Die Polizei präsentierte am Dienstag drei dringend tatverdächtige Männer. Nach einem vierten wird noch gefahndet.