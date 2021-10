Zum Toptrainer gereift: Niko Kovac wird 50

Am Ende war es Hansi Flick, der als Cheftrainer das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des FC Bayern München feiern durfte. Sechs Titel in der Saison 2020 - das gab es bei den Bayern noch nie.

In die Saison 2019/20 gestartet waren die Münchner noch mit Kovac, der Flick erst als Co-Trainer an die Isar gelotst hatte. "Hansi Flick war mein Gedanke", beteuerte Kovac einmal. Neid auf die Titel seines Nachfolgers? "Ich habe ihn mit ins Boot geholt, also konnte ich am Ende meinen Teil beitragen", sagte Kovac damals.

Obwohl das Aus bei den Bayern schmerzhaft war, ist Kovac nicht nachtragend. Schließlich hat er in seiner ersten Saison das Double, Meisterschaft und Pokal, geholt. Erfolglos war er in München ja nicht.

Kovac und der FC Bayern - zwei Welten

Aber Kovac war in München eben nicht der Trainer, der seinem Team auch einen glanzvollen, mitreißenden Spielstil verordnete. Kovac, geboren am 15. Oktober 1971 in Berlin-Wedding und mit dem Fußballvirus infiziert auf den Hinterhöfen der Hauptstadt, setzt vor allem auf Defensive und Aggressivität.

Bei Eintracht Frankfurt, wo er aus mittelprächtigen Fußballern ein Team formen musste, funktionierte das. In München oder auch bei einer weiteren vorherigen Station, der kroatischen Nationalmannschaft, wo er Stars und Edeltechniker im Überfluss zur Verfügung hatte, nur eingeschränkt.

"Notnagel" Thomas Müller

Zudem trat Kovac beim FC Bayern in einige Fettnäpfchen. Die Rotation schaffte er ab, die Unzufriedenheit auf der Bank wuchs. Thomas Müller, seit mehr als einem Jahrzehnt gesetzt, verlor unter Kovac seinen Stammplatz - und formulierte auch noch arg unglücklich: "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen."

Solche Worte hören Bayern-Verantwortliche und -Fans gar nicht gerne. Zu Kovac' Verteidigung: Vielleicht kam der Schritt zu einem europäischen Spitzenklub 2018 einfach zu früh.

Höhen und Tiefen bei AS Monaco

Denn dass Kovac lernfähig ist und sich anpassen kann, zeigt er seit dem vergangenen Jahr bei seinem aktuellen Klub AS Monaco. Aus einem mittelmäßigen Klub formte er einen Meisterschaftsanwärter.

Mit seiner ruhigen Art leistete er Aufbauarbeit und führte den Klub mit seiner Spielidee auf Platz drei. Wie bei den Bayern verlief aber auch in Monaco der Start in seine zweite Saison, die aktuelle, eher holprig. Während die Presse schimpfte, blieb die Klubführung allerdings ruhig, Kovac durfte bleiben - und ihm glückte die Trendwende.

Aktuell steht AS Monaco schon wieder auf dem sechsten Tabellenplatz, die Spitzengruppe ist nur zwei Zähler entfernt. Kovac und sein Team sind nach kritischen Wochen wieder im Soll. In Monaco, dem echten, nicht dem bayerischen, hat sich Defensivfanatiker Kovac zu einem kompletten Trainer entwickelt.