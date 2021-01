Zum Jahresauftakt: Medi Bayreuth verliert gegen Ludwigsburg

Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth hat das erste Spiel im Kalenderjahr mit 70:89 gegen MHP Riesen Ludwigsburg verloren. Drei Tage nach dem 73:67-Sieg im Oberfranken-Derby gegen Brose Bamberg rutschten die Wagnerstädter nach der Heimniederlage gegen Ludwigsburg in der Tabelle um einen Rang auf den zwölften Platz ab.

Medi Bayreuth: Selbstkritik nach erneuter Niederlage

Gegen den derzeitigen Tabellenführer zogen die Bayreuther in jedem Viertel den Kürzeren. "Während wir uns in den Diskussionen mit den Schiedsrichtern verloren hatten und uns nicht mehr auf unser eigentliches Ziel konzentrierten, hat Ludwigsburg noch einen Gang zugelegt", wird Bayreuths Forward Matthew Tiby auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir müssen daran arbeiten, als Mannschaft zusammenzuspielen und dies vor allem über vier Viertel zu erledigen."

Für die Bayreuther war die Niederlage gegen Ludwigsburg die Fünfte in den vergangenen sechs Liga-Partien. Medi gastiert am Samstag (09.01.21) beim aktuell Tabellendritten in Oldenburg.