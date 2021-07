Zukunft der DFB-Elf: Flick bleibt kaum Zeit

Flick wird Einzelgespräche führen

"Viele warten ab, was macht Hansi Flick? Er wird Einzelgespräche führen. Und dann werden diejenigen, die dafür in Frage kommen, sicherlich hören, ob mit ihnen geplant wird, in welcher Rolle oder eben auch nicht", glaubt BR-Reporter Bernd Schmelzer.

Weitermachen werden ganz sicher die jungen Bayern-Profis wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sané und Youngster Jamal Musiala. Auch Manuel Neuer hat klar gesagt, dass er weiter für die DFB-Elf spielen will. Aber wer kommt noch für die Nationalmannschaft in Frage? Und mit welchen Spielern will neue Bundestrainer eine Blutauffrischung hinbekommen?