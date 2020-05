"Zukunft Bundesliga" - DFL will Taskforce installieren

Die Zeichen waren auch schon vor der Coronakrise da - nur wollte keiner so recht hinsehen. Es sei nicht leicht, "eine Diskussion über mögliche Fehlentwicklungen in einem System zu führen, das in den vergangenen Jahren derart erfolgreich war wie im Profifußball", gab DFL-Geschäftsführer Christian Seifert zu.

Das oft fehlende Eigenkapital der Klubs, die teils immensen Schulden, die gefährliche Abhängigkeit vom TV-Geld, die absurd hohen Ablösesummen und Gehälter, die zunehmende Entfremdung von den Fans - all diese Problemfelder wurden überdeckt vom auf Hochglanz polierten Produkt Bundesliga. "Dann braucht es vielleicht sogar eine echte Krise", meinte Seifert, "um innezuhalten, um sich zu überprüfen."