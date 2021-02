vor 15 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Zugpferd Dreßen: Alpinchef Maier deutet Rückkehr an

Beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen deutete Alpinchef Wolfgang Maier ein mögliches Comeback seines Männer-Stars noch in dieser Woche an. Damit steigen auch Thomas Dreßens Chancen auf die WM in Cortina d'Ampezzo.