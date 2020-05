Zu wenig Rücklagen: Das Missmanagement der Bundesliga-Clubs

Corona-Pandemie: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Der Ball ruht – noch. Und bringt damit einige der 36 Profi-Clubs aus der ersten und zweiten Liga in eine wirtschaftlich brisante Lage. Die Schuld suchen die Manager aber nicht bei sich selbst. So zum Beispiel bei Schalke 04. Der drittpopulärste deutsche Club, laut einer Studie die Nummer 15 unter den umsatzstärksten Vereinen der Welt, sieht sich als Spielball der Pandemie:

"Was wir hier erleben, ist nicht verschuldet durch Missmanagement, sondern eben durch eine Krankheit. Dieser Verein ist gut geführt." Peter Peters, Vorstand Finanzen Schalke 04

Der FC Schalke 04 war einer der ersten Clubs, der SOS funkte inmitten der Corona-Krise. Trotz Rekordumsatz, denn die Knappen schleppen gleichzeitig ein Minus von 26 Millionen Euro aus der vergangenen Saison mit sich.

Abhängig von Fernseh-Geld

Der Profi-Fußball hängt am Tropf der elektronischen Medien, von denen er allein fast anderthalb Milliarden Euro pro Saison für die Übertragungsrechte erhält. So konnte sich die Deutsche Fußball-Liga, Dachorganisation der 36 Erst- und Zweitligisten, noch im Januar selbst feiern: Für 4,8 Milliarden Euro Jahresumsatz. Einmal mehr: ein Plus.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert prognostizierte da noch eine goldene Zukunft.

"Zwei der erfolgreichsten Sportligen der Welt, ein verlässlicher Partner unter den europäischen Top-Ligen. Nicht der Sport an sich ist wertvoller geworden, sondern das, was man aus Sport und insbesondere aus Profi-Fußball machen kann." Christian Seifert, DFL-Geschäftsführer

Insolvenz droht

Doch kurz nach Aussetzen des Spielbetriebs änderte sich die Lage: 13 DFL-Clubs signalisierten, dass sie bei Ausbleiben der Fernsehgelder von der Insolvenz bedroht wären. Schalke 04 hatte seine letzte Rate an TV-Geldern sogar im Vorgriff verpfändet und atmete erst jetzt auf, als nun doch fast alle Sender zahlten - in der Hoffnung, dass die Politik Spiele ohne Zuschauer erlauben wird.

Strukturelle Überschuldung

Am grundsätzlichen Finanz-Problem des Fußballs ändert diese Rettung aber nichts. Viele Etats sind auf Kante genäht und ein halbes Dutzend DFL-Clubs mit negativem Eigenkapital strukturell überschuldet.

Vor allem, weil zahlreiche Vereine zu kurzfristig planen, überinvestieren – in Erwartung künftiger Mehrerlöse. Schalke 04 ist genau so ein Fall. Die Ausgaben haben Champions-League-Niveau, die sportlichen Leistungen nicht. So analysiert es Henning Zülch. Der Wirtschaftswissenschaftler hat sich die Bilanzen der Profi-Clubs angeschaut:

"Vielleicht ist es manchmal auch besser, einen Platz im Mittelfeld zu stabilisieren - und aus dieser sicheren Position heraus zu überlegen: Kann ich jetzt vielleicht in den nächsten Jahren zwei, drei Jahren, mit dem, mit dem und dem Investment in der der Marktsituation Erfolge erzielen? Das ist strategisch viel, viel hilfreicher, als wenn ich auf den kurzfristigen Erfolg ziele, der mir viel mehr Risiken einbringt, als dass er mir am Ende hilft. Und das sehen wir bei einigen Clubs." Prof. Dr. Henning Zülch, Wirtschaftswissenschaftler Handelshochschule Leipzig

Zu wenig Know-how im Management

Zu viel Geld für kickende Millionäre und deren Umfeld – statt für Management und Know-how. Spielerberater kassieren 200 Millionen Euro Provisionen pro Saison von den Klubs. Das lenkt den Blick vieler Experten auf die Führungsstrukturen der Bundesliga.

Ralf Leister, Unternehmensberater, hat mit der Hamburg School of Business Administration die Corporate-Governance-Tabelle erstellt. Statt um Punkte und Tore geht es hier um gute Unternehmensführung.

"In der Studie haben wir die Gremien, Vorstand und Aufsichtsrat auf vier Kompetenzen hin geprüft, das ist einmal Management, das ist Marketing, das sind Finanzen und das ist zu guter Letzt natürlich der Sport. Da haben wir festgestellt, dass im Vorstand vor allen Dingen die Kompetenz Marketing häufiger fehlte als wir das erwartet hätten und im Aufsichtsrat die Kompetenz Sport häufiger gefehlt hat als wir uns das gewünscht hätten." Ralf Leister, Unternehmensberater

Zu geringe Rücklagen

Aus Sicht der Unternehmensberatung wirtschaften viele Bundesliga-Clubs nicht nachhaltig, dafür umso risikofreudiger. Sie haben zu wenige Rücklagen und strategische Konzepte.

Je tiefer die Liga – umso weniger Wirtschaftswissen entdecken Experten wie Henning Zülch. Und gerade in der zweiten, der dritten Liga und den Regionalligen lieferten sich manche Vereine externen Investoren aus - in der Hoffnung auf Aufstieg und höhere Einnahmen. Bleibt der sportliche Erfolg aus, droht der Kollaps. In der aktuellen Krise sind Dritt- und Regionalligisten auch deswegen stärker in ihrer Existenz bedroht, weil sie hauptsächlich auf Zuschauereinnahmen und Sponsoren zurückgreifen müssen, vom Fernsehgeld wenig sehen.

Dringender Reformbedarf

Das Resümee der Experten ist eindeutig: Der Profi-Fußball ist wirtschaftlich reformbedürftig. Nötig seien mehr Transparenz, Frühwarnsysteme, einheitliche Rechtsformen. Die Zeit der eingetragenen Vereine, die nicht einmal verpflichtet sind, ihre Bilanzen zu veröffentlichen – sei vorbei.

Mehr Regeln für Clubs

Regeln wie an der deutschen Börse müsse die DFL umsetzen, fordern Experten. Denn Bundesligisten seien mit einem Durchschnittsumsatz von 200 Millionen Euro vergleichbar mit S-Dax-Unternehmen.

"Wenn sie dort in diesen Markt eintreten wollen, dann müssen sie gewisse Bilanzierungsstandards erfüllen. Und die Frage, die man sich stellen muss: Kann man eine vergleichbare Eintrittskarte entwickeln für die Deutsche Fußball, für den Deutschen Fußball und die Deutsche Bundesliga, um damit auch gefeit zu sein vor der Krise." Professor Dr. Henning Zülch, Wirtschaftswissenschaftler Handelshochschule Leipzig

Dass die großen, reichen Clubs wie Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen nun einen Teil ihrer Champions-League-Einnahmen an die notleidenden Vereine der Dritten Liga spenden, 7,5 Millionen, werten einige als unerwartetes Zeichen der Solidarität. Andere kritisieren: Dieser Griff in die Portokasse für jene Unterklassigen, die der Bundesliga die Spieler zuliefern, sei reine Heuchelei.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!