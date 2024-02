Zu viele Niederlagen - Rote Raben Vilsbiburg feuern Cheftrainer

Der Frauen-Volleyball-Bundeligist Rote Raben Vilsbiburg hat auf die Serie von acht Niederlagen in Folge reagiert und sich von Chefcoach Juan Diego Garcia Diaz getrennt. Das gab der Club am Dienstagnachmittag bekannt. Durch die Niederlagenserie waren die Niederbayerinnen auf Platz 8 in der Tabelle zurückgefallen. Das entspreche nicht den Ansprüchen, hieß es.

Team hofft auf neue Impulse

"Wir haben", so Geschäftsführer André Wehnert, "die sportliche Entwicklung und die aktuelle Situation intensiv analysiert und sind zu der Entscheidung gekommen, dass wir vor der nächsten Saisonphase einen neuen Impuls auf der Position des Cheftrainers setzen wollen." Garcia Diaz war erst im Sommer 2023 vom Club Voleibol Haris auf Teneriffa nach Vilsbiburg gekommen.

Der neue Trainer kommt aus der zweiten Vilsbiburger Mannschaft

Den Cheftrainerposten übernimmt jetzt der Spanier Alberto Chaparro. Der 40-Jährige trainiert seit dem vergangenen Sommer die 2. Mannschaft der Roten Raben und führte sie an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga Süd. Jetzt soll er das das Erstligateam wieder auf Kurs bringen. Dabei bekommt Chaparro Unterstützung von Sportdirektor Guillermo Gallardo, der Vilsbiburg 2008 und 2010 zu zwei deutschen Meistertiteln im Frauenvolleyball führte.

Sein Debüt als Bundesliga-Cheftrainer gibt der Spanier im ersten Zwischenrunden-Spiel der Roten Raben gegen die Ladies in Black Aachen, das am Samstag um 19 Uhr in der Ballsporthalle angepfiffen wird.