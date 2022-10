"Viel zu naiv": SpVgg Greuther Fürth misslingt Befreiungsschlag

Am Ende hingen die Köpfe wieder nach unten, als die Spieler gemeinsam Richtung Kabinentrakt marschierten. Ihre Fans pfiffen wie schon in den vergangenen Wochen und der Fürther Kapitän Branimir Hrgota musste erneut am Tribünenzaun vermitteln.

Die SpVgg Greuther Fürth war am Freitagabend ganz kurz davor, am zwölften Spieltag endlich ihren zweiten Saisonsieg zu feiern. Am Ende verpasste das der Bundesliga-Absteiger aus Mittelfranken jedoch erneut - in bitterst-möglicher Weise: per Elfmeter-Gegentor in der Nachspielzeit. 2:2 (1:0) hieß es letztlich gegen Rostock. "Es fühlt sich einfach nicht gut an. Wenn wir das dann so ausspielen, das ist einfach zu naiv. Viel zu naiv von uns", sagte der SpVgg-Angreifer Ragnar Ache am BR-Sport-Mikrofon.

Pululu und Hrgota verpassen Gelegenheiten zum Sieg

Nach den Toren von Branimir Hrgota (20., Fürth) und Lukas Fröde (57., Rostock), hatte Ache zum zwischenzeitlichen 2:1 getroffen - nach einer herrlichen Flanke von Simon Asta (60.). Doch den Schlusspunkt setzte dann unmittelbar vor dem Ende Ryan Malone (90.+3) mit einem verwandelten Elfmeter. "Wir waren zu naiv, weil wir die Chancen vorne nicht machen. Dafür sind wir bestraft worden."

Nach der gelb-roten Karte gegen Hansas John Verhoek (62.) vergab Afimico Pululu kurz vor dem Ende gegen zehn Rostocker die dicke Chance zum 3:1 (88.), auch Hrgota hatte noch eine Gelegenheit vor dem Elfmetertor der Gäste. "Wir müssen einfach das 3:1 machen", sagte Hrgota. "Und auch wenn wir es nicht machen, dann müssen wir halt einfach clever genug sein und alles wegverteidigen. Du musst am Ende dieses Spiel einfach gewinnen."