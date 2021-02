Zu klein, zu wenig Budget - Trainer verlässt Nawaro Straubing

Benedikt Frank, der aktuelle Volleyball-Trainer der Damen-Bundesligamannschaft Nawaro Straubing, wird den Verein zum Saisonende verlassen. Laut Verein geht der 40-Jährige auf eigenen Wunsch. Ihm nachfolgen wird der aktuelle Co-Trainer Bart-Jan van der Mark.

Trainer Frank will nach oben

Frank sucht nach vier Jahren eine neue Herausforderung, heißt es. "Mein Ziel ist es, mich mit einem Team in der ersten Hälfte der Tabelle zu etablieren und auch international zu spielen", so der Volleyball-Trainer. Der Straubinger Club sei zu klein und aufgrund des Budgets sei dieses Ziel nicht realisierbar: "Das ist sehr schade, denn sonst hat hier sehr Vieles gepasst."

Straubing sei wirtschaftlich nicht so weit

Nawaro-Managerin Ingrid Senft kann den 40-Jährigen verstehen: "Wir haben uns gemeinsam mit Bene in den vergangenen Jahren in der 1. Bundesliga gut etabliert, sind aber wirtschaftlich und auch von den Rahmenbedingungen wie Spiel- und Trainingshallen noch lange nicht so weit, dass wir Kader und Infrastruktur für diese Ambitionen realisieren können."

Neuer Trainer wird van der Mark

Benedikt Frank geht zum Ligakonkurrenten VC Wiesbaden. Nawaro Straubing wird der bisherige Co-Trainer Bart-Jan van der Mark als Headcoach leiten. Der 35-Jährige sei ebenso ein erfahrener Talentförderer, heißt es. Van der Mark war Nationalspieler in den Niederlanden.