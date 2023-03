Zu Besuch in Thalgau: Ein Blick in das Sportsystem Red Bull

In der Formel 1, im Fußball, im Eishockey, im Extremsport und Wintersport ist das System Red Bull außerordentlich erfolgreich. Für viele Athleten ist es eine große Ehre, den Helm mit der Werbung zu tragen, die Fußballer sind dagegen auch mal das Feindbild anderer Fans. Aber die Firma sponsert die Sportler nicht nur, sondern betreut sie auch selbst.

Die ARD-Radio-Recherche Sport hat mit aktuellen und ehemaligen Red-Bull-Sportlern über das System gesprochen und durfte dorthin, wo Medien selten zu Gast sind, ins Trainingszentrum nach Thalgau, in der Nähe von Salzburg.

Alles unter einem Dach

Aus der alten Zinnoxidfabrik ist eine Fabrik für Red-Bull-Sportler geworden. "Es ist die einzige Einrichtung, die ich so kenne, wo wirklich alles unter einem Dach ist", berichtet Andreas Wellinger, zweimaliger Olympiasieger im Skispringen vom SC Ruhpolding: "Das fängt beim Training an. Über die Biodynamik, die Diagnostik, über die Physio-Abteilung, die Mental-Abteilung, über die medizinische Abteilung. Das ist das, was es so geil macht.“

Red-Bull-Partnerschaft als Zeichen des Erfolgs

Auch Lisa Zimmermann war länger in Thalgau - für eine Reha. Die ehemalige Ski-Freestyle-Weltmeisterin ist jetzt 27 Jahre alt und keine Red-Bull-Sportlerin mehr. An den Start der Partnerschaft, erinnert sie sich aber noch gut. Als sie ein Paket bekommen hat, mit dem silber-blauen Red-Bull-Helm: "Das Paket auspacken, das ist ein bisschen das Zeichen: Du hast es geschafft, du bist jetzt in der Red-Bull-Familie."

Der Schritt in diese Familie lohnt sich natürlich auch finanziell. Bei der gebürtigen Nürnbergerin Zimmermann war es so: Die Reisekosten und Auslagen wurden übernommen. Dazu gibt es ein bestimmtes Fixum, ein niedriger fünfstelliger Betrag, der mit den Jahren steigt. "Wenn man noch in die Schule geht, ist es unglaublich viel Geld", sagt Zimmermann rückblickend.

Umstrittener Sportarzt führt Athleten zum Erfolg

Viele Sportler profitieren, aber es gibt auch massive Kritik am Marketingsystem und am langjährigen Leiter des Trainingszentrums - dem umstrittenen Sportarzt Dr. Bernd Pansold. Den holte der inzwischen verstorbene Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz 2003 nach Thalgau.

Pansold hatte in der DDR geholfen, junge Frauen und Kinder ohne deren Wissen zu dopen. Und wurde dafür nach der Wende zu einer Geldstrafe verurteilt. Mateschitz hat das offenbar nicht gestört. In Thalgau arbeitete Pansold über die Jahre mit vielen Weltklasse-Sportlern zusammen: darunter Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel, Skifahrerin Lindsey Vonn, die Fußballer aus Leipzig und Salzburg.

Innauer lehnt Zusammenarbeit mit Pansold ab

Auch die österreichischen Skispringer Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern sollten unter Pansold trainieren. Sie mussten nur noch ihren Chef fragen, Toni Innauer: "Dann habe ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage." Innauer lehnte die Zusammenarbeit kategorisch ab.

"Es gab für mich immer das Denken einer gewissen Firewall. Wenn irgendwo irgendwas passiert, das mit Doping zu tun hat. Dann wollte ich absichern, dass wir da nicht in einem Zentrum trainieren, wo man dann sagt: 'Ja, das war ja absehbar, der Herr ist ja früher in der DDR auffällig geworden und verurteilt worden.' Und wenn dann - auch in einer anderen Sportart - dort etwas explodiert wäre, dann ist man mitgehangen und mitgefangen”, erklärt Innauer seine Entscheidung.