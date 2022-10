Zorniger ist neuer Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth

Der 55-jährige Alexander Zorniger übernimmt ab sofort Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Die Niederlage der SpVgg hatte der frühere Leipzig-Trainer bereits auf der Tribüne mitverfolgt. Der Zweitligist war dadurch auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Am Montagvormittag (10.30 Uhr) wird Zorniger als Nachfolger des entlassenen Marc Schneider erstmals das Training als Chefcoach beim Kleeblatt leiten. Der Neuzugang sei "ein sehr erfahrener Trainer", erklärte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi und dementsprechend wisse "er auch, was in unserer aktuellen Situation gefragt ist". Der Vertrag mit dem neuen Coach hat eine Laufzeit bis zum Sommer 2024.

Zorniger will Fürth eine "hochintensive Spielweise" beibringen

Für Zorniger gehe es "in den nächsten Wochen darum, die Mannschaft so schnell wie möglich mit der hochintensiven Spielweise vertraut zu machen, für die ich auch stehe", sagte er. Die bisherigen Co-Trainer Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann werden auch weiterhin Bestandteil des Trainerteams sein.

Meister in Zypern, Aufstiegstrainer in Leipzig

Vor seiner letzten Station Apollon Limassol, wo er die die zyprische Meisterschaft holte, hatte der Coach Bröndby IF, den VfB Stuttgart und RB Leipzig trainiert. Mit den Sachsen hatte er den Aufstieg von der 3. Liga in die 2. Bundesliga geschafft.