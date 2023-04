Zirndorfer Feuerwehrmann läuft für krebskranke Kinder

Retten ist sein Geschäft, Gutes tun seine Mission. In seiner Freizeit organisiert Berufsfeuerwehrmann Stefan Janker in seiner Heimatstadt Zirndorf einen Spendenlauf zugunsten krebskranker und benachteiligter Kinder. Klar, dass er auch selbst mit am Start ist – und zwar in voller Montur. Gut 18 Kilogramm schwer ist die Ausrüstung samt Atemschutzgerät. Wichtig ist dem Brandmeister und Gründer des gemeinnützigen Vereins ChaRUNity, dass das gesammelte Geld direkt bei den Betroffenen ankommt.

Laufen für den guten Zweck: Spendengelder kommen krebskranken Kindern zugute

Deshalb arbeitet Stefan Janker seit einigen Jahren mit der Elterninitiative krebskranker Kinder in Nürnberg zusammen. Kinder und Feuerwehr – das passe einfach gut zusammen, sagt der 32-Jährige: "Die Krebserkrankung ist natürlich noch einmal eine zusätzliche Belastung für die Kinder. Ein bisschen symbolisiert man auch diese Belastung, die ein Kind hat, dass man auch selbst ein bisschen leidet, indem man in der Montur joggt.“

Tolle Resonanz beim ersten ChaRUNity-Lauf in Zirndorf

Die Idee, einen Benefizlauf selbst zu organisieren, hatte der Zirndorfer vor etwa vier Jahren. Bei Feuerwehrwettkämpfen habe er Kollegen getroffen, die in voller Montur gejoggt und so Spendengelder gesammelt hätten. Dieses Engagement sprach den jungen Mann an. Er organisierte sich eine gebrauchte Uniform, ging auf die Suche nach Sponsoren und nahm an unterschiedlichen Lauf-Events in der Region teil. Bis zum ersten Zirndorfer ChaRUNity-Lauf war es dann nur noch ein kleiner Schritt. Gemeinsam mit Freunden organisierte er 2020 den ersten Spendenlauf. Die Resonanz war riesig. Fast 800 Menschen nahmen teil. 2022 folgte Event Nummer Zwei. "In den zwei Läufen sind ungefähr 36.000 Euro zusammengekommen. Jetzt hoffen wir, dass wir dieses Mal noch etwas drauflegen können“, erzählt Stefan Janker.

Großteil des Erlöses geht an die Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. in Nürnberg

Die Einnahmen des diesjährigen Spendenlaufs gehen zu 25 Prozent an die Stadt Zirndorf, welche das Geld für kranke und benachteiligte Kinder einsetzen wird. 75 Prozent des Erlöses bekommt die Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. in Nürnberg. Dazu erklärt Vorstandsmitglied Michael Satzinger: "Wir sind als Verein, der von Ehrenamtlichen getragen wird, komplett auf Spenden angewiesen. Wir unterstützen insbesondere die Kinderkrebsstation der Cnopf’schen Kinderklinik, die Station Regenbogen, deren Eltern, Kinder und Geschwisterkinder in jeglicher Form." So könnten Elternteile und Geschwisterkinder kliniknah in einer Elternwohnung übernachten, während das kranke Kind sich der Intensivtherapie in der Klinik unterzieht. Aber auch um die pädagogische und psychologische Betreuung kümmert sich der Verein. Man beteilige sich zum Beispiel finanziell an verschiedenen Therapieformen mit Massage, Klangschalen und auch Musik. Besonders die Musiktherapie kommt gut an. Deshalb soll der Erlös aus dem Zirndorfer Charity-Run auch dieses Mal zu einem Großteil dafür verwendet werden.

Für Körper und Seele: Musiktherapie für kleine Krebspatienten

Einmal in der Woche besucht Musiktherapeutin Annette Kiesewetter die Onkologiestation der Cnopf’schen Kinderklinik. Im Gepäck hat sie dabei ihre Musikinstrumente wie zum Beispiel Leier, Körpertambura oder Zungentrommel. "Die Therapie findet direkt am Krankenbett oder auf der Dachterrasse statt", erzählt sie. Wichtig sei, dass die Instrumente einfach zu spielen sind. "Man muss überhaupt nicht üben oder etwas wissen, man muss nicht musikalisch sein. Die Kinder können einfach loslegen und anfangen zu explorieren. Dann werden sie kreativ und schöpfen sehr bald die Möglichkeiten der Instrumente aus." Die unterschiedlichen Klangwelten würden wohltuend auf die Kinder wirken. "Das ist wichtig. Es geht auch um Gefühle wie Angst, Unruhe, Schmerzen. Über diese ruhigen Klänge werden auch positive Emotionen gesendet, die den Kindern und nicht auch zuletzt den Eltern guttun. Wichtig ist Annette Kiesewetter, dass ihr Angebot auf jeden Fall auch für die Angehörigen gedacht ist – "egal ob Geschwisterkinder oder Eltern. Denn es geht ja hier um ein ganzes System, es sind ja auch die Geschwisterkinder involviert und beeinträchtigt durch die Situation."

Ein weiterer Vorteil der Musiktherapie sei, dass die Instrumente Seele und Körper ansprechen. „Sie sind vielschichtig. Sie klingen nicht nur schön, sondern schwingen auch. Die Schwingung einer Leier zum Beispiel überträgt sich auf den Körper, wenn man das Instrument auf dem Schoß liegen hat. Man spürt die Schwingungen. Das ist etwas für die Körperwahrnehmung“, so Annette Kiesewetter. Es sei gut für die Kinder, wenn sie eine positive Körperwahrnehmung haben. „Mein Körper ist nicht nur die Quelle von Krankheit, von Schmerzen, von Übelkeit, sondern ich spüre diese Schwingungen und das erweckt das Gefühl von etwas Heilsamem.“