Zipser kehrt zu den FC Bayern Basketballern zurück

Flügelspieler Zipser trug das Trikot der Münchner bereits von 2013 bis 2016. Von 2016 bis 2018 war er bei den Chicago Bulls in der nordamerikanischen Profiliga NBA aktiv. Aus Verletzungsgründen wechselte Zipser zurück nach Europa und stand zuletzt bei San Pablo Burgos in Spanien unter Vertrag. Der 25-Jährige gehört zum vorläufigen deutschen Aufgebot für die WM in China vom 31. August bis zum 15. September.

"Kleiner Neuanfang" für Zipser

"Ich bin sehr froh, wieder in der Stadt zu sein, bei meinem Verein, in dem ich ja noch so viele Leute kenne, auch Spieler", sagt Zipser zu seiner Rückkehr. Bayerns Sportdirektor Daniele Baiesi freut sich auf den 25-Jährigen: "Paul ist sehr motiviert und engagiert und wird auch die deutsche Komponente bei uns stärken. Mit ihm bekommen wir noch mehr Athletik und Vielseitigkeit hinzu."

"Es wird für mich ein kleiner Neuanfang, ein zweiter Neustart sein nach fast zwei Jahren mit der Fußverletzung, aber jetzt bin ich fit und gesund." Paul Zipser